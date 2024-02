Muškarac na Rabu preminuo jer se nitko nije javio na telefon: "Ljudi koji su zvali brodicu nisu mogli dobiti nikog"

Na Rabu po muškarca u potrebi hitna nije došla jer se, pazite sad, nitko nije javio na telefon. 53-godišnjem muškarcu pozlilo i trebao je hitan prijevoz do riječke bolnice.

Ali brza brodica hitne medicinske pomoći, koju je Rab dobio prije šest mjeseci, prema navodima nije došla.

"Ljudi koji su zvali brodicu u tom trenutku, nisu je dobili i nisu mogli dobiti nikog da se javi na poziv dispečera za prijevoz brodicom. Dogodilo se što se dogodilo, u ovom slučaju neželjena situacija, a to je ishod sa smrtnim slučajem. To je ono što se ne smije događati", rekao je Danijel Šota iz Hrvatskog sindikata hitne medicine.

Put trajao četiri sata

Anonimnu prijavu građana Raba dobila je udruga Hitna 194. Čovjeku je pozlilo 21. siječnja u ranim jutarnjim satima.



Da se digla brza brodica hitne pomoći, put bi bio kraći. Ovako su morali trajektom od Raba do Stinice pa autom do Rijeke.

Iz hrvatskog sindikata hitne pomoći kažu da je put umjesto sat i pol trajao više od četiri sata, a cijeli slučaj prijavljen je Državnom odvjetništvu.



"24 sata službe moraju raditi, 24 sata brodica mora postojati, 24 sata mora helikopter postojati, isto tako kola hitne pomoći. Mi moramo garantirati građanima Hrvatske istu i kvalitetnu medicinsku pomoć u svakom trenutku", izjavio je Šota.

Brodice bi trebala biti dostupne 24 sata

Iz ministarstva zdravstva lopticu prebacuju na Ministarstvo mora. Oni pak kažu da su danas saznali za slučaj i da provjeravaju sve činjenice.

"Kapetanije su zadužene za prijevoz bolesnika s otoka na kopnom u ovom konkretnom slučaju mi ne znamo koji je bio ishod. Ono što možemo reći da imamo dobru suradnju da je ove godine imali smo 46 prijevoza bolesnika s brodicama hitne medicinske pomoći", tvrdi Siniša Orlić, ravnatelj uprave sigurnosti plovidbe.



Kaže da su brodice dostupne 24 sata na dan i praznicima.



"Ono što sada radimo da pojačavamo broj voditelja brodica na tim plovilima. Konkretno u slučaju Raba imamo dva djelatnika koji obavljaju prijevoz", zaključio je Orlić.

Što se točno dogodilo, je li došlo do propusta i čijeg tek se treba utvrditi.

Upit smo poslali i Zavodu za hitnu medicinu, ali do zaključenja našeg priloga odgovor nismo dobili.

