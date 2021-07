U srijedu USKOK je proveo nekoliko uhićenja u Zagrebu. Između ostalog, uhićen je Denis Mohenski, tzv. kralj Adventa.

Mohenski je na svom Facebook profilu 2014. godine objavio videozapis iz, čini se, svog restorana na kojoj se vidi da je Miroslav Škoro pjevao nekadašnjem gradonačelniku Zagreba, Milanu Bandiću i ostatku društva.

Na snimci se može vidjeti da Miroslav Škoro s tamburašima pjeva pjesmu Moja Hercegovina. U jednom trenutku Bandić je, kako izgleda, izvadio novac i stavio u harmoniku, a netko je viknuo - ''Škori, Škori''. Zatim se Škoro okrenuo prema harmonikašu i stavio nešto u džep.

Podsjetimo, Škoro je za uhićenja komentirao da su tempirana. On je, također, jedan od zakupaca adventskih kućica, koje su predmet istrage USKOK-a.

"Netko je birao tajming uhićenja. Netko, mi to zovemo duboka država. Kako to mislite tko? Tko imenuje u DORH-u glavnog državnog odvjetnika? Jeste to vi napravili? Niste. Jesam ja? Nisam. Zna se tko imenuje čelnu osobu DORH-a, zna se kako DORH funkcionira i naravno da je najvažnija stvar sada napraviti konferenciju i uzeti izjavu od mene o jednom tempiranom uhićenju jer sam ja imao kućice dvije godine. I dalje smatram da su uhićenja tempirana i da se ništa neće dogoditi", poručio je.

Potvrdio je da mu je adventske kućice odobrio upravo Mohenski.

''Ja sam se obratio baš Mohenskom, ne osobno, nego smo kao tvrtka morali poslali zahtjeve njemu, on bi poslao ugovor i morali smo unaprijed uplatiti novac'', komentirao je.