Ministar zdravstva Vili Beroš komentirao je situaciju glumice Marijane Mikulić koja je na društvenim mrežama podijelila kako njezin sin ne govori i ne komunicira, a na pregled logopeda čeka - godinu i pol.

Ministar zdravstva Vili Beroš odgovorio je na pitanje o problemu o kojemu je nedavno progovorila glumica Marijana Mikulić čiji sin godinu i pol čeka na pregled logopeda.

Beroša su novinari upitali zašto se pregledi logopeda i terapije toliko dugo čekaju.

''To isto pitanje sam uputio nekoliko zdravstvenih ustanova koje se bave tom problematikom. Od njih očekujem odgovor, a isto tako sam pokrenuo određene službe u Ministarstvu nakon što sam dobio informaciju o navednom slučaju da vide što i kako. Rekli su mi da je postojao plan o ranoj intervenciji, no on nije zaživio. Učinit ću se da on zaživi i da odgovorimo i na taj izazov'', odgovorio je.

Mikulić je u objavi na Instagramu progovorila o borbi sa zdravstvenim problemom svog dvogodišnjeg sina i dodala da mu hrvatsko zdravstvo trenutačno ne može pomoći.

"Prošle godine u ovo vrijeme dobila sam uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Jakov, tada jednoipolgodišnjak, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine čeka se termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače to valjda ide i do godinu dana. Nećemo nikoga tražiti da 'gura', djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli", napisala je glumica. Otkrila je da je njezino dijete na pregled mora čekati još šest mjeseci.