Marijana Mikulić je na Instagramu progovorila o zdravstvenom problemu sina Jakova koji ima dvije i pol godine, a naglasila je kako mu hrvatsko zdravstvo trenutno ne može pomoći.

Glumica Marijana Mikulić (39) na Instagramu je otkrila kako njezin dvoipolgodišnji sin Jakov odbija komunicirati i uspostaviti bilo kakvu interakciju s ljudima, a ne odaziva se ni na svoje ime.

U emotivnom statusu, uz koji je objavila i fotke svojeg sinčića, detaljno je opisala njegovo stanje, a naglasila je i kako mu hrvatsko zdravstvo trenutno ne može pomoći.

"Prošle godine u ovo vrijeme sam dobila uputnicu za naručivanje djeteta na pregled logopeda. Jakov, tada jednoipolgodišnjak, ne govori, ne gleda u oči, ne odaziva se na ime, ništa ne razumije kada mu se govori. Pola godine se čeka termin jer su zbog korone ljudi odustajali, inače valjda ide to i do godinu dana. Nećemo nikog tražiti da 'gura', djetetu je godina i pol, na vrijeme smo krenuli", započela je svoju poduži status.

"Jakov do godine i pol nije ni kontakt očima uspostavljao osim sa mnom, tada kreće tu i tamo pomalo s drugima, ali jako rijetko i jako kratko. Ali na vrijeme smo. Čitam, guglam, radim što mogu i znam iako je potpuno u svom filmu i ne želi interakciju. Tipa uzme slikovnicu, ja dođem k njemu i krenem pokazivati 'maca mjau, pas vau vau', on ustane, ode na drugo mjesto i sam lista. Kockice čim krenem s njim on se miče i nešto drugo uzme. Jako dug i frustrirajuć put dok je prihvatio išta raditi sa mnom", nastavila je glumica.

"Prvi pregled logopeda, uputa za kompletnu obradu, zadnji u nizu pregleda je za 6 mjeseci. Pitam pa kada će doći na red terapija ako godina dana treba od narudžbe do zadnjeg pregleda. 'Ma budete Vi ušli na listu s terminom prvog pregleda'. Nećemo nikog zvati da 'gura', ima vremena. Obavili zadnji pregled, došla uputa da se uključi dijete u terapiju, zovem za termin, kaže 6-9 mjeseci se čeka termin terapije. Od prvog naručivanja na pregled do prvog termina terapije preko godinu i pol", naglasila je glumica.

"Jakovu su sada dvije i pol godine, tada će biti tri godine star i trebao bi s terapijom ili bez nje već govoriti, odnosno do tada mu moramo mi privatno plaćati jer do treće se najviše može napraviti, tako kažu stručnjaci. A osobno poznajem par ljudi koji su imali koga zvati i vrlo brzo bili u sustavu. Zar da ja sad idem preko gluhe djece i djece s ozbiljnim teškoćama i naručim svoje? A opet, da pustim svoje kojem mogu pomoći dok drugi to neće se libiti napraviti? Dal' je moguće da u ovoj državi baš za sve treba veza??? Pa i za zdravlje djece??!!!! Pun mi je....!!!!", zaključila je Mikulić, a statusom je izazvala lavinu reakcija svojih pratitelja koji su joj iskazali podršku.