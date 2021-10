Ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Josip Aladrović bio je gost u Dnevniku Nove TV. Mislav Bago razgovarao je s njim o novom zakonu te aktualnim događanima povezanim s Ministarstvom.

Hrvatska sljedeće godine dobiva novi Zakon o radu. Zakon koji se odnosi na zaposlene, bolje reći većinom one u privatnom sektoru.

Hoćete li moći raditi od kuće, tko će i kako to plaćati, koliko možete imati ugovora na određeno. I ne manje bitno, da bismo održali mirovinski sustav hoćemo li morati raditi dulje ili uvoziti masovno strane radnike.

Odgovore je dao ministar Josip Aladrović, a s njim razgovara Mislav Bago.

"Procjena je da trenutno radi 30 do 40 tisuća platformskih radnika. Uglavnom rade mlađe generacije. To je nešto što je omogućilo lakši način rada. To je novi oblik rada", komentirao je ministar platformski rad. Ovdje nije pitanje samo o studentima, istaknuo je Aladrović.

Zakon želi smanjiti sve oblike prekarnog rada i neprijavljeni rad. Niti jedna zemlja to nije uspjela osim Irske. "Mi očekujemo da ćemo biti druga europska zemlja koja će to uspjeti", dodao je. Potrebno je biti vrlo precizan i oprezan zbog mnoštva tužbi koje su moguće.

Regulirat će se i rad od kuće. Jedan od dijelova je da poslodavac plaća režije zaposlenom. "Prije COVID krize imali smo oko tri posto radnika od kuće. Procjena je bilo na razini EU da 37 posto radnika može obavljati posao od kuće. Želimo benefite usustaviti - da poslodavac i radnik imaju veću razinu zaštite, ali i da se određeni troškovi plaćaju", otkrio je ministar.

Rad na određeno je moguć do tri godine. "Jedan od temeljnih ciljeva novog Zakona o radu je smanjiti prekarni rad. Mi imamo u Hrvatskoj 25 posto ugovora na određeno vrijeme i tu smo lideri u EU. Želimo smanjiti taj broj", naveo je. Cilj ministra je ograničiti broj ugovora, vrijeme trajanja ugovora i kod sklapanja ugovora da poslodavac objasni zašto sklapa ugovor na određeno. Također, povezane tvrtke bit će uključene u taj lanac i "neće biti moguće tako jednostavno prebacivati radnike iz tvrtke u tvrtku."

Kod Zakona je bitno napomenuti da radna skupina još uvijek radi. "Nije ništa sveto pismo, o svemu možemo razgovarati", izjavio je.

"Mi moramo biti svjesni da je duži ostanak u radnom svijetu naša realnost", rekao je i dodao je da će to biti izbor.

Upravni nadzor je odrađen u slučaju Severine Vučković. "Mi smo povećali broj upravnih inspektora i inspektora u nadzoru. U odnosu na prošlu godini smo u prvih 10 mjeseci četiri puta više inspekcijskih nadzora napravili", dodao je.

"Mi štitimo interes djeteta. Javno je eksponiran slučaj zbog poznatih roditelja. Ne možemo zatvarati očiti pred nikakvim nepodopštinama u sustavu. Nama kao ministarstvu je zadaća svaku pritužbu ispitati", objasnio je.

