Kada je postalo jasno da Piletić odlazi? "Premijer rijetko ovako govori..."

Ministar rada i mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Marin Piletić odlazi iz Vlade.

On će i dalje voditi resor do imenovanja novog ministra, najranije idući tjedan, a njegov nasljednik trebao bi biti Alen Ružić.

Reporterka Dnevnika Nove TV Petra Buljan prva je doznala da Piletić odlazi, a kaže i kako je situacija postala jasnija da će se to dogoditi kada su ministar na odlasku i premijer Andrej Plenković zajedno stigli na Predsjedništvo HDZ-a. Na ulazu su najavili da će izjave biti naknadno i potvrdili tako višekratne neslužbene najave koje su se ranije odgađale.

Ostatak ministara i predsjednik Sabora prisustvovali su sjednici u prilično neraspoloženom raspoloženju. Premijer Plenković, koji obično brani svoje ministre pri odlasku, kaže Buljan, rijetko govori o nekome kao o prijatelju s kojim će ostati u kontaktu, što dodatno ističe poseban odnos prema Piletiću.

Marin Piletić u Vladu je ušao 2022. godine s mjesta gradonačelnika Novske.

Na tom je mjestu naslijedio Josipa Aladrovića, koji je smijenjen zbog dizanja optužnice USKOK-a.

Tijekom njegova mandata znatno su rasle plaće, minimalac i mirovine, no posljednji pregovori sa sindikatima javnih službi nisu naišli na plodno tlo.

Povećao je dio socijalnih naknada, ali i primao kritike zbog nefunkcioniranja sustava.

Prvi veliki udarac Piletiću je zadan nedavno kada mu je Ustavni sud ukinuo ključni dio Zakona o osobnoj asistenciji.

