Ministar Beroš rekao je da moramo biti spremni na mogućnost da će doći do drugog vala epidemije, ali on smatra da se to neće dogoditi.

Ministar zdravstva Vili Beroš u ponedjeljak je obišao gradilište nove bolnice na lokalitetu Sušak Kliničkog bolničkog centra Rijeka i tom prigodom ocijenio kako je to najveći kapitalni infrastrukturni događaj u zdravstvenom sektoru u koji se uključila Vlada.

"Nema većeg zadovoljstva kao ministru nego biti ispred nove infrastrukture, koja jamči pružanje kvalitetne i dostupne zdravstvene usluge", istaknuo je ministar. Naveo je da je u tijeku druga faza, izgradnja bolnice za majku i dijete, termoenergetskog bloka i parkirališta.

"Ako bude sve prema predviđanjima, a izvoditelji su rekli da ih ni ova koronakriza nije spriječila u dinamici poslova, radovi će se završiti do kraja travnja 2022. godine", rekao je Beroš.

"Zahvaljujući aktivnostima Vlade, u bolnički kompleks u Rijeci je je dosad izdvojeno više od milijardu kuna, i to 885 milijuna kuna za infrastrukturu i ostalo za medicinsku opremu i tehnički aspekt", naglasio je ministar.

Dodao je da nedavni potres u Zagrebu i posljedična oštećenja bolnica pokazuju da su ovakvi iskoraci u gradnji nužni.

"To je dokaz usmjerenosti prema pacijentu koja mora biti ključna za zdravstveni sustav. Ovakvi projekti pokazuju da smo na pravom putu i da će Vlada i naša opcija, HDZ, znati i ubuduće graditi ovakve bolnice i voditi računa o brizi za zdravlje hrvatskih građana", naglasio je Beroš.

Na pitanje novinara je li ovaj događaj dio predizborne kampanje, Beroš je rekao da nije jer je posjet davno dogovoren.

Također je rekao i kako je želio zahvaliti donedavnom ravnatelju KBC-a Rijeka Davoru Štimcu na dosadašnjem trudu i novom ravnatelju Alenu Ružiću poručiti da maksimalno nastavi s aktivnostima gradnje

O tome jesu li danas trebali biti pozvani riječki gradonačelnik i primorsko-goranski župan, predsjednik Upravnog vijeća KBC-a Rijeka Željko Plazovnić odgovorio je da su predstavnici grada i županije u Povjerenstvu za gradnju bolnice, a da je ovo sastanak ministra, članova Upravnog vijeća i uprave KBC-a.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković, koji je sudjelovao u obilasku, rekao je da će gradonačelnik i župan biti sigurno na svečanom otvaranju bolnice.

Ministar Vili Beroš, odgovarajući na pitanje kolika je opasnost u povećanju broja zaraženih koronavirusom u nekima od zemalja u okruženju, rekao je da će se i nadalje, kao i dosad, nastojati biti korak ispred virusa.

"Moramo s velikom pažnjom promatrati zbivanja u okruženju i cijelom svijetu, i biti pripremljeni na nešto što se može dogoditi, poput drugog vala zaraze, za koji vjerujem da ga neće biti", naglasio je.

Nema mjesta za opuštanje i moramo brzo moći transformirati zdravstveni sustav ako bude potrebno, rekao je.

"Proglašavati kraj epidemije, kao što su učinile neke zemlje, bilo bi neodgovorno jer to onemogućava promptnu reakciju", rekao je ministar.

I dalje moramo čuvati fizičku distancu jer je virus je među nama, istaknuo je Vili Beroš.

Ministrima je na radnom sastanku u KBC-u Rijeka predstavljeno dosad učinjeno i dinamika radova na novoj bolnici, a potom su s krova središnje zgrade KBC-a Rijeka na Sušaku razgledali gradilište.