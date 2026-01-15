Država rasprodaje 85 nekretnina: Imanja se nude i za nekoliko stotina eura

Agencija za promet nekretninama (APN) raspisala je javno nadmetanje za prodaju državnih nekretnina od kojih se neke nude po cijeni malo boljeg kućanskog uređaja.

Iako se radi uglavnom o kućama na selu i imanjima kojima je potrebna obnova, radi se ipak o građevinskim terenima pa takva kupnja može biti dobro rješenje za one koji se žele preseliti u mirno okruženje.

Većina nekretnina koje se prodaju nalaze se u Sisačko- moslavačkoj (41) i Virovitičko-podravskoj županiji (23), no ima ih i u Osječko-baranjskoj, Karlovačkoj i Bjelovarsko-bilogorskoj.

Najjeftinija nekretnina koju država nudi na prodaju je srušena seoska kuća i funduš od 428 kvadrata na području Gline čija je početna cijena samo 543 eura, odnosno tek 1,27 eura za kvadrat. Za tek nešto više novca - 556 eura, može se kupiti srušena kuća i građevinsko zemljište površine od 414 četvornih metara u Virovitičko-podravskoj županiji na području Voćina.

Ilustracija Foto: Getty Images

U istom mjestu prodaje se za 871 euro voćnjak od 712 kvadrata (u naravi srušena kuća, građevinsko zemljište). Još su dvije nekretnine na cijelom popisu ispod 1000 eura. Jedna je devastirana kuća na selu od 615 četvornih metara koja se prodaje u Slatini u Virovitičko-podravskoj županiji za 780 eura. Druga je srušena kuća s dvorištem u Brodsko-posavskoj županiji, na području Okučana, površine 205 kvadrata koja se prodaje za samo 816 eura.

Tri najskuplje nekretnine

Najskuplja nekretnina u ponudi nalazi se u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno na području Hrvatske Kostajnice. Riječ je o jedinom stanu ponuđenu u sklopu natječaja, površine 101 četvorni metar. Stan je dvosoban, a početna cijena iznosi 33.600 eura, odnosno 332,67 eura za kvadrat.

Druga najskuplja nekretnine smještena je na području grada Orahovice u Virovitičko-podravskoj županiji. Prodaju se kuća, pomoćna zgrada, garaža, dvorište i voćnjak ukupne površine od 843 kvadrata. Početna cijena iznosi 31.400 eura, odnosno 37,25 eura za kvadrat.

U top tri najskuplje državne nekretnine još je oranica (u naravi devastirana kuća) u Lipiku površine 1534 kvadrata čija je početna cijena 25.300 eura, odnosno 16,49 eura po kvadratu.

Krajnji rok za dostavu pisanih ponuda je 27. ožujka 2026. godine do 12 sati. Sudjelovanje u postupku uvjetovano je uplatom jamčevine u iznosu od pet posto utvrđene početne cijene nekretnine. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena. Uz ponudu je potrebno dostaviti osnovne podatke o ponuditelju, kontakt informacije, oznaku nekretnine i ponuđenu cijenu.

APN zadržava pravo da ne prihvati niti jednu zaprimljenu ponudu. Također, ističe se, na ovo javno nadmetanje ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.

Više detalja i popis nekretnina možete pogledati OVDJE.