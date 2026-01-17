Drama na istoku Hrvatske: U ovim dvjema potragama bile su važne minute

Brza reakcija, iznimna upornost i nesebično postupanje policijskih službenika bili su presudni u zahtjevnim potragama u Bukviku i na području Papuka.

U samo deset dana policijski službenici Policijske postaje Orahovica još su jednom dokazali koliko su predanost, profesionalnost i humanost ključni u zaštiti života građana, uspješno provodeći dvije iznimno zahtjevne potrage na području mjesta Bukvik i Papuka, priopćila je PU virovitičko-podravska.

Prvi događaj zbio se 28. prosinca, kada je policija u noćnim satima zaprimila dojavu o nestanku 33-godišnjeg muškarca koji se, pod utjecajem alkohola, udaljio s proslave u Bukviku. Kako ga okupljeni nisu uspjeli pronaći, obitelj je obavijestila policiju.

Policijski službenici su odmah, zajedno s rukovoditeljem, započeli intenzivnu potragu. Unatoč hladnoći i noćnim uvjetima, pretraživali su sve moguće pravce kretanja i područja na kojima je postojala mogućnost da se nestali muškarac nalazi.

Nakon gotovo sat vremena potrage muškarac je pronađen kako leži na brazdi oranice, u majici kratkih rukava, s vidljivim ozljedama po licu nastalim prilikom pada. Bio je dezorijentiran, pothlađen i iscrpljen. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola, a tjelesna temperatura iznosila mu je 34 stupnja Celzijeva.

Zahvaljujući brzoj, organiziranoj i stručnoj reakciji policijskih službenika, muškarcu je pružena medicinska pomoć te je prevezen u zdravstvenu ustanovu, čime je spriječena moguća tragedija.

Samo nekoliko dana kasnije, 7. siječnja, policijski službenici Policijske postaje Orahovica ponovno su pokazali iznimnu upornost, profesionalnost i predanost službi.

Ovoga puta zaprimljena je dojava o 25-godišnjem muškarcu s područja Osijeka koji se tijekom planinarenja na Papuku izgubio u izrazito nepovoljnim vremenskim uvjetima.

Policijski službenici upućeni su na teren koji je bio iznimno nepristupačan i zahtjevan. Kolnik i makadamski putevi bili su prekriveni snijegom i ledom, spuštala se noć, a temperature su padale do minus šest stupnjeva Celzijevih.

Dodatnu otegotnu okolnost predstavljao je izrazito slab signal mobilne telefonije, što je otežavalo komunikaciju i lociranje muškarca te dodatno povećavalo rizik od smrzavanja i ugrožavanja zdravlja.

Unatoč svemu, policijski službenici nisu odustajali. Zahvaljujući dobrom poznavanju terena, iskustvu i ustrajnosti, na samom vrhu Papuka, u dubokom snijegu, uočili su osobni automobil osječkih registracijskih oznaka.

Pješice su se uputili zaleđenim i snijegom prekrivenim zemljanim putem, jedinim prohodnim pravcem, te su uočili mladića kako stoji u snijegu, vidno uplašen, dezorijentiran i iscrpljen.

Policijski službenici su mladića doveli do vozila kako bi se ugrijao i smirio. Utvrđeno je da nije ozlijeđen niti pod utjecajem alkohola. Nakon što je bio sposoban za upravljanje vozilom, policijski službenici su vlastitim snagama izgurali automobil iz dubokog snijega, čime je uspješno okončana još jedna zahtjevna intervencija.

Ova dva događaja još jednom potvrđuju koliko su pravodobna reakcija policije, poznavanje terena i nesebična predanost službi presudni u spašavanju ljudskih života, navela je policija u priopćenju.

Policijska uprava ovom prilikom upućuje apel građanima da prije odlaska u planinska, šumska i druga nepristupačna područja, osobito u zimskim uvjetima, provjere vremenske prilike, osiguraju odgovarajuću opremu i obavijeste bližnje o svojim planovima.

Posebno se upozorava da je konzumacija alkohola izrazito opasna jer smanjuje sposobnost prosuđivanja, koordinaciju i brzinu reakcije, čime se znatno povećava rizik od ozljeda i ugrožavanja života.

Odgovornim ponašanjem može se spriječiti ugrožavanje vlastite sigurnosti i zdravlja, navode.