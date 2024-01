Anušić o vojnom roku: "To nije pitanje koje se može reći iz rukava"; Medved: "Uskoro izlazimo s prijedlogom"

Anušić je podsjetio da je vojni rok u Hrvatskoj zamrznut 2008. i dodao da nakon toliko godina to nije pitanje koje se može reći iz rukava.

"Preozbiljna je tema koja zahtijeva - operativno, financijski, infrastrukturno i politički jedan konsenzus. Kad se usuglasi najbolji način na koji bi se vratio vojni rok, ili vojna izobrazba, javnosti će se to priopćiti. Svi imaju svoje zamisli kako će to izgledati, ali će na kraju struka reći kako će se to izvesti", istaknuo je ministar Anušić u Zadru, gdje sudjeluje na proslavi 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica.

Osvrnuo se i na akciju Maslenica te ustvrdio da smo tom akcijom "dokazali da nismo više u stanju samo braniti se nego i oslobađati svoj teritorij".

"Kada se vratimo u povijest i sjetimo tih trenutaka, to je bila jedna od najvažnijih akcija koje je Hrvatska vojska izvela. To je bila jedna od operacija koja je završila Olujom' i oslobođenjem hrvatskoga teritorija. Maslenica je stoga bila jedna od važnijih te možemo reći da je spojila jug s ostatkom Hrvatske", rekao je ministar nakon polaganja vijenca kod spomen-obilježja Kocka u uvali Jazine.

Obilježavanje 31. obljetnice VRO Maslenica - 3 Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Brojna visoka izaslanstva položila su vijence kod Središnjeg križa na Gradskom groblju u Zadru i sudjelovala u odavanju počasti poginulim braniteljima, a obilježavanje 31. obljetnice Vojno-redarstvene operacije Maslenica, prve velike oslobodilačke akcije Domovinskog rata u kojoj je oslobođen veći dio zadarskoga zaleđa, počelo je jutros budnicom zadarske Gradske glazbe središtem Poluotoka.

Akcija Maslenica, kodnog naziva "Gusar", počela je 22. siječnja 1993. u 6 sati ujutro, a glavni ciljevi operacije postignuti su za 72 sata. Operacijom je zapovijedao general Janko Bobetko, a pomoćnici su bili tadašnji brigadiri Ante Gotovina i Ante Roso.

Pripadnici Hrvatske vojske i MUP-a oslobodili su bitne strateške točke koje su bile pod okupacijom, čime je omogućeno ponovno prometno povezivanje juga i sjevera Hrvatske. U akciji i neposredno poslije nje ukupno je poginulo 127 hrvatskih branitelja.

Ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved izjavio je u vezi pitanja ponovnog uvođenja vojnog roka kako se na tome intenzivno radi, analiziraju se obvezni segmenti jer je riječ o složenom procesu, te će idućih tjedana izaći pred javnost s prijedlogom rješenja.

"Sigurnost je proces koji se stalno sagledava, sigurnosni rizici i odgovori na njih sve su vrijeme prisutni", rekao je Medved novinarima nakon obilježavanja 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Maslenice.

Obilježavanje 31. obljetnice VRO Maslenica - 2 Foto: Luka Gerlanc/Cropix

Vlada svakodnevno radi na jačanju sigurnosnih sastavnica i sustava domovinske sigurnosti, a pitanje vojnog roka je stalno prisutno, istaknuo je Medved podsjetivši da je Hrvatska zadržala dragovoljni vojni rok.

Pozvao je mladiće i djevojke da se jave na dragovoljno služenje vojnog roka dodavši kako je na Vladi i Ministarstvu obrane osmišljavanje modula kako motivirati mlade za to.

"Što se tiče obveznog segmenta, to detaljno analiziramo, uvažavajući okolnosti i postignuća koja bismo time imali, ali vodeći računa i o gospodarskom segmentu i financijama. Radi se o složenom procesu pa me čude određeni ljudi kad vrlo brzo izbacuju rješenja", rekao je.

Ministarstvo obrane predložit će Vladi module koje bi ugradili vezano za pripremu mladih, bilo da se radi o postupanjima zobg posljedica klimatskih promjena, elementarnih nepogoda, stanja katastrofa ili ratnih ugroza, najavio je.

Poručio je kako će idućih tjedana izaći pred hrvatsku javnost s prijedlozima rješenja, vodeći računa o cjelovitosti, ali i o rizicima s kojima se Hrvatska suočava.

"Sigurnosna platforma se u cijelom svijetu u protekle dvije godine izrazito izmijenila. Sagledavamo u kom smjeru će se to odvijati", kaže Medved.