Zastrašujuća najava uglednog stručnjaka: "Treći svjetski rat dolazi, a Balkan je rana puna gnoja"

Britanski novinar Edward Lucas, inače stručnjak na polju sigurnosti i autor nekoliko knjiga, izazvao je buru reakcija u Velikoj Britaniji nakon što je objavljen njegov autorski tekst u kojem je najavio dolazak Trećeg svjetskog rata.

Britanija će se vjerojatno u roku od pet godina boriti u višestranom sukobu protiv Rusije, Irana, Kine i Sjeverne Koreje, naveo je Lucas u tekstu objavljenom u Daily Mailu.

"To nije zastrašivanje. Riječ je ovotjednom upozorenju Granta Shappsa koji je u svom prvom većem govoru kao ministar obrane najavio da se selimo iz poslijeratnog u predratni svijet", naveo je autor knjige "Novi hladni rat: Putinova prijetnja Rusiji i Zapadu".

Lucas je dodao kako se Zapad suočava s 'višestrukom krizom' koja uključuje uspon Kine; ruski imperijalizam; vođe u Iranu pokušavaju izbaciti Amerikance i njihov utjecaj s Bliskog istoka; masovni pokolji u Izraelu i Pojasu Gaze; i latentne terorističke prijetnje — kao i velike promjene u globalnom gospodarstvu kroz masovne migracije.

