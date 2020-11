Poduzetnici su bijesni na Vladine ekonomske mjere. Vrhunac je to napetih odnosa, koji traju tjednima. Kako dalje otkriva ministar rada i mirovinskog sustava Josip Aladrović, s kojim razgovara Ivana Brkić Tomljenović.

Ministar Aladrović, upitan o današnjem sastanku s ugostiteljima, kaže kako nije očekivao rasplet kakav se dogodio.

"Nismo očekivali, ali odmah moram reći - ne bojimo se prosvjeda. Razgovarali smo s danas s više udruga poduzetnika, poslodavaca o mjerama Vlade i o tome što Vlada može učiniti za sve one kojima je rad obustavljen, prije svega, ali razmišljamo i srednjoročno i dugoročno i u postpandemijskoj fazi", poručuje ministar.

Zašto smanjenje PDV-a nije bila jedna od opcija, ministar odgovara kako prvo mora predstaviti mjere koje su donesene.

"Išli smo s tri različita seta mjera, to je jedna mjera za očuvanje radnih mjesta koja ima fokus na radnicima i na očuvanju zaposlenosti, što od prvog dana krize čuvamo i što smo uspjeli očuvati, sad to možemo vidjeti. Drugi dio se odnosi na rješavanje kratkoročne i srednjoročne likvidnosti, tzv. COVID kredite, u iznosu od milijardu i 300 milijuna kuna i treći dio koji se odnosi na pokriće fiksnih troškova, odnosno jednog dijela fiksnih troškova za sve one kojima je rad onemogućen", rekao je.

Govoreći o PDV-u, ministar kaže kako se sad razgovara o kratkoročnim mjerama i kako prevladati ovu krizu.

"PDV kao tema, odnosno porez na dodanu vrijednost u ugostiteljstvu je tema dugo kao nešto o čemu se razgovara. Sada nije trenutak za rješavanje strukturnih problema, nego za donošenje kratkoročnih mjera, a nakon toga smo ostavili mogućnost da razgovaramo ili, kako su poduzetnici rekli, ostavili smo otvorena vrata da razgovaramo o svim onim strukturnim promjenama koje su potrebne da bi ekonomija bila otpornija. Ne bih rekao da su ovo vatrogasne mjere, nego su mjere kojima mi nastojimo u ovom trenutku očuvati zaposlenost i očuvati poslovnu aktivnost", kaže Aladrović.

Nažalost, ističe, nalazimo se u takvoj fazi da ono u čemu je fokus u ovom trenutku je očuvanje radnih mjesta i nastavak poslovne aktivnosti.

Mjera za očuvanje radnih mjesta definirana je, kaže, s obzirom na to koje djelatnosti u ovom trenutku su najizloženije. Što se tiče mjere za nadoknadu fiksnih troškova koja je danas usvojena, kaže, detaljno će se propisati od ministra financija i tada će se vidjeti tko sve može aplicirati za tu pomoć. Isti tretman, sigurno neće biti za poslodavce koji uredno plaćaju obveze i za one koji to ne čine.

"Oni koji su u blokadi, vrlo vjerojatno neće ostvarivati pravo na takvu pomoć jer jednostavno ne možemo izjednačavati one koji su blokirani i one koji nisu blokirani, ako govorimo o urednim i neurednim poslodavcima", kaže ministar.

O COVID kreditima za koje poslodavci govore da je sporta i troma procedura, ministar kaže kako su imali sastanak koji je vodio ministar Tomislav Ćorić, kao nadležni ministar za Hamag bicro.

"Predstavnici Hamaga obvezali su se da će uspostaviti kreditne linije koje će biti znatno ažurnije nego u onoj prvoj fazi. Prva faza nas je zaista sve iznenadila i tu smo mogli pokazati veću dozu ažurnosti, ali sada u ažurnost rješavanja tih zahtjeva ja osobno ne sumnjam"; poručuje ministar.

Što s tvrtkama koje su počele poslovati početkom ove godine, Aladrović kaže kako će ih se staviti kao i u dosadašnje kriterije, dakle omogućit će se i novoosnovanim tvrtkama da na neki način mogu participirati u pomoći.

"Ako govorimo o mjeri za očuvanje radnih mjesta bitno je da za studeni tvrtka posluje s 31. listopadom, a ako govorimo o mjeri za prosinac, da tvrtka posluje s 30. studenim", kaže.

Upitan ima li još mjera zbog moćnosti da epidemiološke neće trajati do 21. prosinca, ministar kaže da je to moguće, ali da mjere zato imaju kratkoročan karakter.

"I ranije smo imali različite situacije i imali smo krizu koja nas je zatekla početkom trećeg mjeseca, izrazito brzo smo reagirali i sada ćemo brzo reagirati, a naravno očekujemo da ćemo u sljedećim tjednima intenzivno razmišljati i donositi mjere koje će se odnositi na sljedeću godinu", poručuje Aladrović.

Upitan razgovara li se s bankama ponovno o opciji moratorija na ovrhe i kredite, ministar odgovara kako je s novim ovršnim zakonom izdefinirano sve što je trebalo.

"Zasad ne bih govorio o tome, teško je spekulirati, pratit ćemo situaciju iz dana u dan. Mi sada pružamo pomoć i sada idemo s vrlo inzenzivnim paketom koji iznosi preko dvije milijarde kuna", kaže.

Je li se čuo s premijerom Plenkovićem koji je pozitivan na koronavirus, Aladrović kaže kako su svakodnevno u kontaktu, a s njime se uživo posljednji put vidio prošli tjedan.

