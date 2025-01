Zna li Dragan Primorac da nema trećeg kruga?

U prvom krugu Dragan Primorac osvojio je 19,35 posto, u drugom je dogurao do negdje 25. U trećem bi to bilo cca 30. Četvrti bi dobacio do otprilike 34, peti krug 37 posto. Negdje u 12. krugu mogao bi doći do 49,86 posto i stvarno bi mu malo nedostajalo da bude izabran za predsjednika. A onda je samo nebo granica.

Dragan Primorac doživio je potop. Fijasko. Debakl. Potučen je do nogu. Milanović ga je razvalio, razmontirao, sravnio sa zemljom, rasturio, pretvorio u prah. "Kad bih ugledao sunce, ja bih ugledao nju…", orilo se u stožeru HDZ-a gdje su ključne figure namontirale osmijehe broj 5 i 7, a pljeskali su snažno i jako onako iz lakta.

Častili su se kiflicama (ne domaćim jer ima se para u HDZ-u) i kolačima i sokićima. Primorac je govorio. I govorio. I govorio. HDZ-ovci su pred kamerama nabacivali smiješak, a oni koji nisu bili u prvom planu lagano su grickali i razmišljali što bi još mogli pojesti i može li se stvarno napraviti 50 kiflica za 7 eura. Neki su gledali u pod. Primorac je u govoru zahvaljivao građanima, Bogu, Andreju…

Najavljivao je nove projekte, novo druženje s predsjednicima država i nobelovcima… I govorio. I govorio. Iza njega su stajali neki nepoznati ljudi, ali svi ozarenih lica. Pjesma se orila, HDZ-ovci su razdragano pljeskali, davali si pet. Primorac je govorio. Netko tko nije vidio rezultate izbora mogao bi pomisliti da je Primorac pobijedio. I to jako.

Jasno je da nije lako biti poražen, nije lako priznati potop, ali koga uvjeravaju da su pobijedili? U čemu? Što nije osvojio 17 posto? Ili Primorac ne zna da nema trećeg, a ni sedamnaestog kruga? Zasad je samo u devetom krugu.

S druge strane, Andrej Plenković pravi se kao da nije bilo ni prvog ni drugog kruga. "Primili smo na znanje rezultate izbora", odgovarao je na sva pitanja. Rekao je da ovo nije njegov poraz. Naravno, Primorac je izgubio, Plenković nema ništa s tim. U obranu svog kandidata rekao je da su ga napadali slijeva i zdesna i da su krivi, pogađate, mediji. Ni Primorac ni Plenković nisu čestitali Milanoviću.

Tek pogled na Primorčev stožer nekoliko minuta nakon završnog govora pokazao je da oni ipak ne slave. Dok je govorio novi stari predsjednik Zoran Milanović, HDZ-ovci su se lagano počeli razilaziti. Neki tužni što nema proslave, neki sretni što je napokon gotovo. Neki sretni što je pobijedio njihov kandidat (Milanović, op. a.). A Primorac? Koji Primorac?

Pročitajte i ovo državno izborno povjerenstvo Ovo su rezultati predsjedničkih izbora

Pročitajte i ovo Izborni specijal Nove TV Jokić otkrio što je Milinović rekao kad su objavljene izlazne ankete, sve je nasmijao

Pročitajte i ovo Tijekom pobjedničkog govora VIDEO "Molim jedan veliki aplauz": Milanović zatražio pljesak za birače HDZ-a, pogledajte reakciju