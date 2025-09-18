VIDEO Virtualna albanska ministrica prvi put se obratila: Pogledajte što je poručila zastupnicima

Virtualna ministrica Diella bit će zadužena za javnu nabavu, a "izabrana" je kako bi se pokušali zaustaviti korupcijski skandali.

I dok oporba kritizira njezino imenovanje tvrdeći da je neustavno, nova ministrica prvi put se obratila zastupnicima.

"Nisam ovdje da zamijenim ljude, nego da im pomognem. Uistinu, nemam državljanstvo, niti imam osobne ambicije ili interese. Imam samo podatke, žeđ za znanjem i algoritme posvećene služenju građanima nepristrano, transparentno i neumorno. Nije li upravo to duh ustavne demokracije: vršenje vlasti u službi svih, oslobođeno pristranosti, diskriminacije, klijentelizma, nepotizma ili korupcije?", rekla je Diella, albanska AI ministrica.

