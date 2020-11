Predsjednik Zoran Milanović i premijer Andrej Plenković nastavljaju prepirke oko sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Predsjednik Milanović poslao je priopćenje kao odgovor na današnje izjave premijera Plenkovića o sazivanju sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Naime, premijer Plenković komentirao je Milanovićeve tvrdnje da, iako iz Vlade kažu drugačije, on i dalje nije zaprimio premijerov poziv za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

"U mom uredu postoji predstojnik Ureda, to je gospodina Frka Petešić, on zna pisati, potpisati dopis, zna dokument dostaviti u Ured predsjednika. Taj dokument je dostavljen Uredu predsjednika u petak u 19 i 10 gospodinu Orsatu Miljeniću koji je isto pismen i zna to pročitati", rekao je u nedjelju premijer.

U današnjem priopćenju iz Ureda predsjednika je navedeno kako Sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost ne sazivaju Orsat Miljenić, predstojnik Ureda predsjednika Republike i Zvonimir Frka Petešić, predstojnik Ureda predsjednika Vlade.

Priopćenje prenosimo u cijelosti

"Uz sve poštovanje gospodi Miljeniću i Frki Petešiću, bivšem veleposlaniku u Maroku, koji je to – po prvi puta - postao odlukom tadašnjeg premijera Milanovića i predsjednika Republike prof. dr. Ive Josipovića, opet ćemo ponoviti: sjednice VNS-a zajednički sazivaju predsjednik Vlade Andrej Plenković i predsjednik Republike Zoran Milanović koji sjednicom i predsjeda, kako to propisuje čl. 4 st. 3 Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH.

Na prvu i za sada jedinu sjednicu VNS-a koju su sazvali zajedno predsjednik Milanović i predsjednik Vlade Plenković, proljetos, predsjednik Vlade – uz suglasnost Predsjednika Republike – doveo je skoro sve svoje ministre, pa i predstojnika svog Ureda Frku Petešića, iako nisu članovi VNS-a.

Predstojnik Ureda predsjednika Miljenić nije bio na sjednici jer nije član VNS-a i jer predsjednik Milanović poštuje Zakon o sigurnosno-obavještajnom sustavu RH. Nakon ovakvog protupropisnog postupanja Vlade, sada će se Predsjednik Republike još strože držati zakona, što mu je i ustavna obveza", navedeno je u priopćenju.

Milić: "Zlonamjerne kvalifikacije"

Glasnogovornik Vlade Marko Milić u nedjelju je ustvrdio da iz Ureda predsjednika RH plasiraju zlonamjerne kvalifikacije i laži o dopisu u vezi sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost.

Na svom twitteru objavio je sliku potpisane dostavnice te označio u objavi glasnogovornika Vlade Nikolu Jelića.

"Zlonamjerne kvalifikacije i laži koje plasiraju u javnost iz Ureda predsjednika RH ne mogu prekriti istinu o dopisu predstojnika Frke-Petešića predstojniku Orsatu Miljeniću u vezi sjednice VNS-a, koji je zaprimljen u petak 6. studenoga, što je vidljivo iz potpisane dostavnice", stoji u objavi glasnogovornika Vlade na twitteru.

Podsjetimo, Ured Predsjednika Republike ranije je poslao priopćenje koje potpisuje glasnogovornik Jelić, u kojem, među inim, stoji da predsjednik Republike Zoran Milanović nije dobio od predsjednika Vlade Plenkovića nikakav prijedlog za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost te da je "tvrditi drugačije, kao što to putem Twittera čine iz Vlade, već viđeni primjer yutelovskog obmanjivanja javnosti".