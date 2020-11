Premijer Andrej Plenković komentirao je u nedjelju Milanovićeve tvrdnje da, iako iz Vlade kažu drugačije, on i dalje nije zaprimio premijerov poziv za sazivanje sjednice Vijeća za nacionalnu sigurnost. Milanovićeva glasnogovornika nazvao je jazavcem.

Plenković je, nakon sastanka s Nacionalnim stožerom u Vladi, oštro komentirao najnoviji odgovor iz Milanovićeva ureda iz ojega kažu da, suprotno tvrdnjama Vlade i ''yutelovskim obmanjivanjem javnosti na Twitteru'', predsjednik i dalje nije primio premijerov poziv za sazivanje sjednice VNS-a.

''Otužno, smiješno, jadno, patetično. Nadam se da će sada netko zavapiti dosta'', započeo je premijer i nastavio da je u petak kazao da će se Milanoviću dostaviti zaključak Vlade o primanju na znanje prijedloga mjera koje je predložila Koordinacija za domovinsku sigurnost.

Jazavci i jutelovci

''Isto tako sam kazao da ćemo ponuditi nekoliko termina. U mom uredu postoji predstojnik ureda, to je gospodina Frka Petešić, on zna pisati, potpisati dopis, zna dokument dostaviti u Ured predsjednika.



Taj dokument je dostavljen Uredu predsjednika u petak u 19 i 10 gospodinu Orsatu Miljeniću koji je isto pismen i zna to pročitati.

Ako ova smiješna igrica o tome da bi baš svaki dopis između ureda trebali potpisivati osobno predsjednici Vlade i Republike podrazumijeva da glasnogovornik Ureda predsjednika još jedan put inzistira na tome da je glasnogovornik Vlade nekakva jutelova škola onda vas kao predstavnike medija molim da na to reagirate. Mi tu vrstu jazavaca koji su valjda pobjegli odavde iz razdoblja od 2011. do 2015. pronalazimo na Pantovčaku'', poručio je oštro Plenković.

Na svaku uvredu stiže odgovor

Na pitanje je li i njegova komunikacija onda primjerena kada ih naziva jazavcima, Plenković odgovara: ''Za svaku uvredu koju kažu dobit će odgovor. Za svaku laž koju iznesu dobit će odgovor. Koliko god to bilo neprimjereno''.

Otkrio je i da je Vlada u spornom dopisu predložila tri termina za sjednicu VNS-a – četvrtak ujutro te jutarnji i popodnevni termin u petak. ''Je li to takva neka velika drama da zahtijeva vrijeđanje danas u nedjelju, dok mi ovdje govorimo o koronavirusu?'', pita se premijer i poručuje da Vlada ne krši nikakav zakon, kao što je to Milanović ustvrdio.

''Gdje je išao u školu?'

''Ovo što mi moramo odgovarati na ovaj bezobrazluk, koji potpisuje glasnogovornik Ureda predsjednika, prema svom kolegi, ja neću dopustiti da mi netko tako vrijeđa najbližeg suradnika. Njih morate pitati odakle takav maliciozan bezobrazluk? Gdje je gospodin Jelić to naučio? U koju je on to školu išao? To je pravo pitanje, a ne kad ćemo stati'', poručio je premijer Andrej Plenković.

Na pitanje kako bi uopće izgledala sjednica VNS-a nakon ovakvih riječi, Plenković je rekao da će se razgovarati samo o temama ''koje su u doticaju temeljem Ustava i Zakona''.