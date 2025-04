Tko od naših ide na sprovod: "Čekamo detalje, ali ja bih išao"

Na sprovod pape Franje, kako doznaje Dnevnik Nove TV, postoji mogućnost da idu i predsjednik Milanović i premijer Plenković.

Čekaju se još detalji vatikanskog protokola pa će donijeti konačnu odluku. Vlada je na dan sprovoda proglasila dan žalosti.

"Zaista se vidjelo da je on u teškom zdravstvenom stanju, ali se osjetila jedna toplina, vedrina, želja da do kraja ispunjava svoju misiju. Meni je to bilo jedno veliko zadovoljstvo, kao i supruzi i djeci koja su to posebno doživjela. Samo radi javnosti, taj susret se dogodio na inicijativu protokola Vatikana, ne na našu incicijativu", kazao je premijer Andrej Plenković te dodao:

"Što se mene tiče ja bih išao na sprovod. Čekamo sve detalje protokola, ali ja bih išao."