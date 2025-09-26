Plenković poslao oštru poruku: Hrvatska je pošten susjed, profiter dobiva jeftiniju rusku naftu i plin

Hrvatski premijer Andrej Plenković je u petak u Bregani odbacio "lažne teze" mađarskog ministra vanjskih poslova Petera Szijjarta da je Hrvatska ratni profiter jer "iskorištava Mađare" i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte, poručivši da je Hrvatska dobar susjed.

"S indignacijom odbacujem lažne teze mađarskog ministra vanjskih poslova da je Hrvatska nekakav ratni profiter", poručio je Plenković u izjavi za medije na svečanosti proslave Dana carinske službe i prezentacija prostora Centra za naprednu obuku Carinske uprave u Bregani.

"Upravo obrnuto, Hrvatska je dobar, pošten susjed. Susjed koji želi u ovako velikoj energetskoj krizi svoje kapacitete energetske infrastrukture, a to je naša kritična infrastruktura, staviti funkciju sigurnosti i opskrbe naših susjednih zemalja", naglasio je.

Szijjarto je ranije u petak optužio Hrvatsku da "iskorištava Mađare” i ratnu situaciju u tranzitu sirove nafte i rekao da Jadranski naftovod (Janaf) nema dovoljne kapacitete za mađarske potrebe.

"Nažalost, moramo priznati da nas Hrvati iskorištavaju, profitiraju od ratne situacije. Hrvati nam i dalje naplaćuju ratni dodatak, jer su od početka rata podigli tranzitnu naknadu, pet puta veću od europske referentne vrijednosti", rekao je Szijjarto u New Yorku, a prenosi mađarska agencija MTI.

Plenković pak je rekao da su cijene koje Janaf nudi apsolutno na razini svih mogućih usporedivih cijena na razini Europske unije te da je sama politika Janafa "valorizirana i od neovisnih stručnjaka".

"Plus, vrlo jednostavna logika u tržištu: što je narudžba količine nafte veća, što je rok ugovora koji se ispregovara dulji, onda će cijena naravno biti jeftinija", dodao je Plenković.

Naglasio je da Hrvatska i Janaf MOL-u godinama nude suradnju "po istim uvjetima kao što to nude svim ostalim korisnicima Janafa".

Szijjarto je bezobrazan

Što se pak kapaciteta tiče, premijer je rekao da s pouzdanjem može kazati da je Janaf u stanju transportirati 15 milijuna tone nafte bilo koje vrste za potrebe rafinerija MOL-a u Mađarskoj i Slovačkoj.

Plenković je podsjetio na međunarodni pritisak, potaknut aktivnostima Europske komisije i politikom američkog predsjednika Donalda Trumpa, da zemlje prestanu kupovati naftne derivate od Rusije, a da su Mađarska i Slovačka zbog svog specifičnog položaja tražile iznimke kako bi to neko vrijeme mogle nastaviti činiti.

"Oni imaju potpuno siguran, alternativan pravac kojim Hrvatska može osigurati sve potrebe za opskrbu naftom i Mađarske i Slovačke putem Jadranskog naftovoda", rekao je Plenković.

Tvrditi da je Hrvatska ratni profiter može reći samo netko izrazito bezobrazan i tko u zabludu nastoji dovesti sve međunarodne slušatelje tih poruka, rekao je Plenković.

"Profiterom se može nazvati onoga koji trenutno dobiva jeftiniju rusku naftu i plin. To nije Hrvatska koja od 2023. uopće ne koristi rusku naftu i plin. Ja mogu reći da je to Mađarska, koja je na temelju jednog narativa o tome da nema alternativni pravac, a dokazano je da ima, u poziciji da ima jeftinije energente koji dolaze iz Rusije".