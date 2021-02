Potpredsjednik Hrvatskog sabora i predsjednik Domovinskog pokreta Miroslav Škoro rekao je u petak kako bi se trebao postići konsenzus oko izbora novog predsjednika Vrhovnog suda upozorivši da je sudstvo rak-rana u funkcioniranju hrvatske države. Na izjavu Zorana Milanovića reagirao je i šef SDP-a Peđa Grbin.

"To je pametno. Mislim da treba ići prema tome da se stvara konsenzus oko puno stvari i, između ostaloga, i oko toga", rekao je Miroslav Škoro novinarima upitan slaže li se s predsjednikom RH Zoranom Milanovićem koji planira tražiti konsenzus ljevice i desnice vezano uz kandidata kojeg od bude predložio za predsjednika Vrhovnog suda.

Predsjednik Milanović izjavio je u četvrtak u Dnevniku Nove TV da neće podržati niti jednog od troje kandidata za predsjednika Vrhovnog suda, te najavio da će ime svojeg kandidata otkriti uskoro.

Dodao je da o tome planira razgovarati i s premijerom i s predsjednikom SDP-a tako da ne ide s kandidatom koji je prst u oku, primjerice HDZ-u.

"Trebamo pronaći neki kompromis. To je zapravo dužnost s relativno malim ovlastima. Tu ljudi naprosto puste korijenje. Ovi su se prijavili kao na muzičkoj stolici u zadnjoj minuti", rekao je u četvrtak Milanović.

Škoro smatra kako je sudbena vlast jedna od rak-rana u funkcioniranju hrvatske države te ono što zove "dubokom državom" funkcionira tako da ovlada izbornim

procesom i javnom nabavom, sudstvom i državnim odvjetništvom.

Miroslav Škoro (Foto: Marko Lukunic/PIXSELL)

Poručio je i da, ako postoji intencija da se nađe kompromis oko toga, Domovinski pokret će to pozdraviti.

Škoro drži da predsjednik Milanović ne može sam predložiti Hrvatskom saboru nikoga za tu funkciju mimo zakonske procedure.

"Nadam se da ne može. To bi bila diktatura i nema razloga za to. Postoji demokratska procedura u kojoj se, na sreću, oko nekih imenovanja i pozicija valja dogovoriti i dogovoriti se mora. To se u politici zove kompromis ili umijeće mogućeg", kazao je.

Škoro je ocijenio i da Milanović, sve što je do sada kadrovirao, nije to napravio baš najbolje istaknuvši kako je od njega po tom pitanju gori premijer Andrej Plenković.

Na novinarski upit, potvrdio je da će Domovinski pokret imati kandidata za gradonačelnika Zagreba.

"Imat ćemo kandidata. Ukoliko se pojavi kvalitetan kandidat kojeg vrijedi podržati - podržat ćemo ga. Za sada ga još nismo vidjeli. Ukoliko se ne pojavi, na vrijeme ćemo istaknuti svoga koji će biti dovoljno kvalitetan da predstavi mogućnost vođenja Zagreba na jedan drugačiji, transparentniji i bolji način. Za sada ga nemamo", rekao je.

Poručio je kako on niti Zlatko Hasanbegović, kako se spekulira u medijima, nisu još odlučili hoće li se kanididirati za tu funkciju.

Škoro je u Hrvatskom saboru nazočio predstavljanju Davora Dretara za kandidata za župana Krapinsko-zagorske županije.

Grbin: "To je dobar iskorak"

Predsjednik SDP-a Peđa Grbin nazvao je u petak "dobrim iskorakom" to što je predsjednik Milanović najavio da će prije izbora predsjednika Vrhovnog suda napravili konzultacije.

Grbin je podsjetio da se konzultacije rade i prije nego što se nekome povjeri mandat za vođenje Vlade.

"Neću otkriti toplu vodu kad kažem da hrvatsko pravosuđe ne funkcionira, da su hrvatskom pravosuđu potrebne ozbiljne promjene na bolje i da je u četiri godine mandata predsjednika Vrhovnog suda Đure Sesse napravljeno - jedno veliko ništa", izjavio je Grbin.

Negativnim je ocijenio osnivanje Visokog kaznenog suda koji, smatra Grbin, Hrvatskoj neće donijeti ništa osim što će dodatno usporiti rad već sada sporog, tromog i lošeg pravosuđa.

"U tom kontekstu široke konzultacije koje će prethoditi izboru predsjednika Vrhovnog suda su dobre i ja u ničemu što je Milanović rekao ne vidim problem", rekao je Grbin na konferenciji za novinare na kojoj je Mihael Zmajlović najavio kandidaturu za župana Zagrebačke županije.

Grbin je uvjeren da u hrvatskom pravosudnom sustavu ili izvan njega postoji velika skupina ljudi koji su svojim radom, znanjem i iskustvom pokazali da mogu napraviti kvalitativne iskorake u vođenju hrvatskog pravosuđa.