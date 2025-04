Drastično srezan novac za tjednik Novosti! "Ciljevi jedne stranke su ispunjeni"

Savjet za nacionalne manjine u četvrtak je većinom glasova usvojio Prijedlog odluke o raspodjeli sredstava za programe kulturne autonomiju za 2025., prema kojoj su tjedniku Novosti umanjena sredstva za 35 posto u odnosu na prošlu godinu, odnosno za 200.000 eura.

''Vi ćete vjerojatno vrlo brzo čuti jednu političku stranku koja će reći da su njezini ciljevi ispunjeni nakon što je Savjet donio odluku da se samostalnom srpskom tjedniku smanje sredstva za više od trideset posto. To bi vam trebalo biti dovoljno'', izjavio je nakon sjednice saborski zastupnik SDSS-a Milorad Pupovac.

Pupovac je time aludirao na Domovinski pokret, koji je više puta pozivao na ukidanje financiranja tjednika Novosti iz državnog proračuna. Odluku Savjeta u smanjivanju sredstava nazvao je pokušajem ušutkavanja nezavisnih medija i slobodnog političkog mišljenja.

Predsjednik Savjeta Tibor Varga demantirao je bilo čije političke pritiske uoči glasanja o raspodjeli sredstava za ovu godinu. ''Mi imamo nezavisno povjerenstvo u koje se nije nitko miješao'', kazao je.

Politički, socijalni ili obrazovni programi jesu važna pitanja za nacionalne manjine, ustvrdio je predsjednik Savjeta, ali oni ne spadaju pod kulturnu autonomiju.

''Nemamo ništa protiv da manjine imaju svoje političke novine ili da se izražavaju na drugi način. Ali mi imamo mandat financirati samo programe koji se tiču kulturne autonomije'', naglasio je.

Varga je izbjegavao odgovore na pitanja koji su to politički sadržaji u tjedniku Novosti i što se u njima promijenilo u odnosu na lani, kada je također bio na čelu Savjeta za nacionalne manjine. ''Normalno je da se manjine žele baviti raznim pitanjima, ali mi imamo sredstva za kulturnu autonomiju, i to je to'', ponovio je.

Novostima će ove godine biti isplaćeno 200 tisuća eura manje. Upitan jesu li Novosti jedini medij koji će ove godine dobiti manje novca, odgovorio je potvrdno: ''Koliko ja znam, jesu.''

Na pitanje je li Savjet godinama kršio zakon ako je tek sada umanjio sredstva Novostima pod obrazloženjem da imaju i politički sadržaj, Varga je kazao da ne želi govoriti o mandatu svog prethodnika.

Radin: To je politički čin

''Smanjiti Novostima 200.000 eura je politički čin i tu ću se zaustaviti'', rekao je na sjednici Savjeta zastupnik talijanske manjine Furio Radin. Izrazio je nezadovoljstvo i sredstvima koja su dodijeljena izdavačkoj kući Edit iz Rijeke.

''Ona jesu malo povećana, ali to je i dalje premalo za kuću koja ima četiri lista. Među njima je i La Voce del popolo, jedini dnevni list na nekom stranom jeziku u Hrvatskoj. Novinari tog lista imaju primanja daleko ispod nacionalnog prosjeka'', napomenuo je Radin.

Saborski zastupnik bošnjačke manjine Armin Hodžić kazao je da utjecaj politike postoji u svim sferama države i društva u kojem živimo.

''Što se raspodjele sredstava za izdavaštvo tiče, ne sviđa mi se što se dominantno financira tisak, koji je skup, a uopće se ne prepoznaju elektronički mediji. Ne bih htio da se oni svode samo na web-stranicu'', rekao je Hodžić.