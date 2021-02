Ministarstvo turizma i Hrvatska turistička zajednica pokreću program ''Stay safe in Croatia'' u cilju da privuku što više gostiju unadolazećoj turističkoj sezoni.

Hrvatska pokreće projekt "Safe stay in Croatia" koji domaćim i stranim turistima govori da se u Hrvatskoj primjenjuju zdravstveni i sigurnosni protokoli.

Riječ je o projektu Ministarstva turizma i Hrvatske turističke zajednice koji će sadržavati oznaku o sigurnosti tijekom boravka gostiju te će putem interneta moći provjeriti koji objekti zadovoljavaju te standarde. Oznaka ''Safe stay in Croatia'' imat će i naljepnicu s QR kodom koja se može izložiti u objektu, poručili su iz Ministarstva turizma.

Reakcija djeda koji je shvatio da unučice smije zagrliti tek nakon druge doze cjepiva slama srce: "Dotad se ne smijemo družiti? Ne? Isuse..."

''Stavite se u poziciju jednog gosta. Ove godine mu nisu prioriteti kao što su bili prošle godine ove godine su mu prioriteti sigurnost i jednostavnost dolaska i odlaska iz te zemlje. Još jedna dodatna oznaka uz neke druge koje postoje uvijek će dobro doći'', objašnjava predsjednica Zajednice obiteljskog turizma HGK, Martina Nimac Kalcina.

Dodjela oznake je besplatna, a protokoli će biti usklađeni s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Kako su i najavili: Istra i službeno zatražila otvaranje terasa kafića od 1. ožujka

Oboren temperaturni rekord za veljaču: U ovom je hrvatskom gradu danas izmjereno više od 25 stupnjeva!

''Što se tiče prelazaka granice osoba koje su cijepljene ne postoji niti jedna zemlja EU koja je to dopustila iako bi barem jedna od ovih šest koje su dopustile prelazak granice onih koji su preboljeli trebale to razmotriti. U te zemlje spadamo i mi. Sasvim sigurno je da će se to mijenjati'', rekao je Krunoslav Capak, ravnatelj HZJZ-a.

Vijesti gledajte svakog dana na Novoj TV, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste vijesti? Pogledajte ih besplatno na novatv.hr