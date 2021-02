Prije točno godinu dana Zoran Milanović postao je predsjednik Republike Hrvatske. O svojoj prvoj godini mandata govorio je u Dnevniku Nove TV.

Predsjednik Republike obilježava godinu dana na Pantovčaku. U ekskluzivnom televizijskom intervju za Novu TV nakon prve godine mandata otkrio je što je učinio, što je planirao, a nije mogao, o porukama putem društvenih mreža, ali i odnosu s predsjednikom Vlade.

Je li Vam dosadno nakon godinu dana na Pantovčaku?

Nije mi dosadno, nikada mi u životu nije bilo dosadno. To je poziv, to nije posao. To je način života.

Po čemu ćemo pamtiti ovu Vašu prvu godinu mandata?

Pamtit ćete godinu, ne mene. Godinu ćemo pamtiti po lošemu. To ćete vi morati ocijeniti. NIsam ja radio nikakvu bilancu, nikakvu tablicu rezultata. Što je najbolje? Ne mogu ja to govoriti. Bilo je možda preimpulzivnih stvari.

Jel vam žao zbog nekih stvari?

Samo zbog nekih stvari ako sam nekoga nenamjerno nagazio. Ljudi su znali što su birali i mislim da se nisu iznenadili. Nekada reagiraš defanzivno, ali to je sve u okviru pristojnog dijaloga.

Kako komentirate odnos s premijerom?

U svim osjetljivim stvarima sam im davao podršku. Rekao sam da se protivim uvođenju izvanrednom stanju preko plota. Vidimo da neka grupa neizabranih ljudi odlučuje o našim slobodama. To je završilo na Ustavnom sudu. Trebate imati i hrabrosti i znanja.

I vi imate mogućnosti očitovati se ustavnom sudu?

Ja jedino mogu ulaziti u očajničke bitke s Ustavnim sudom i to ne želim raditi.

Došao vam je prijedlog o imenima za predsjednika Vrhovnog suda? Hoćete li ih prihvatiti?

Neću prihvatiti niti jedno ime. Trebamo pronaći neki kompromis. Ovi su se prijavili kao na muzičkoj stolici. Neću ih odbiti. Gospodin Sessa će se vratiti na staro mjesto. Mog kandidata ćete na vrijeme doznati. Zakonska odredba nameće obaveze predsjedniku a ovlasti nema. Kandidat za kojeg se odlučim može zapeti u Saboru, a može i proći. Ime možemo očekivati brzo, ali ne sigurno kako je bilo prije četiri godine. Ta osoba ne mora biti iz sudačke prakse.

Svjedoci smo priče o cijepljenju. Jesmo li izigrani od EU?

Svi su izigrani. Cjepivo dolazi i mislim da ćemo sada po ulici tražiti ljude da se cijepe. Cjepiva će biti. Tu je EU, tu su stvari malo zaškripjele. Cjepljena je moja supruga i ja sam cijepljen. Masa ljudi je cijepljena. Ljudi čekaju da ih se pozove. Kad pričamo o cjepljenju po redu, moramo znati što je red, ali reda nema. A rusko cjepivo, kupio ga od čečenske mafije.

Aktivni ste na Facebooku?

Ja sam na Facebooku dva puta mjesečno.

Rekli ste svojedobno da seksualno uznemiravanje nije uvijek isto?

Seksualno uznemiravanje nije isto. Bombaši su otvorili kragujevke i krenuli na kundak, kada sam ja ono izjavio. Evo što mislim. Autonomne kuće za žene...to je sjajna plemenita aktivna uloga, međutim da se netko u svakom trenutku popne na noge...Potpuno nepozvane osobe su me prozvale, osobe koje imaju antisemitske i antidivljačke pamflete...radi se o ljudima...

Birajte riječi predsjedniče...

Jesam li se ja promijenio u ovih 15 godina? Udruge me prozivaju kako građani mogu glasati za mene...Nek idu više k vragu za zaštitom holivudskih diva. Neće kotlovničar uzenimiravati predsjednicu Uprave....

Zagrebački mitropolit Porfirije izabran za novog patrijarha Srpske pravoslavne crkve

Poznavajući gospodina Perića, on je čovjek koji je iznad standarda prije njega. Na njega će biti veliki pritisak. ne vidim kako bi on mogao biti most između Hrvatske i Vučića. Njegova uloga tu nije bitna. Kad sam čuo da je izvučen iz šešira moja reakcija je bila super, dobro. Dosta je tu izazova.

Uskoro su lokalni izbori i izbori za gradonačelnika Zagreba. Hoćete li izaći na izbore?

Mene zanima u Zagrebu da Donji grad izgleda nešto što je dostojno Zagreba, a ne da izgleda kao štakornjak. Vjerojatno da neću izaći na izbore. Nećete me vidjeti na biralištu, jer će biti jasno za koga ću glasati.

