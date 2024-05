Milanović pokušao objasniti izjavu o Bugarima: "Mora netko biti zadnji"

Predsjednik Zoran Milanović u srijedu je rekao da izjavom da je Hrvatska po povlačenju europskog novca "dno EU-a, a da je lošija jedino Bugarska", nije uvrijedio Bugare nego se narugao hrvatskoj vlasti koja od nas radi "budale i socijalni slučaj" i nije u stanju povući dovoljno europskog novca.

Milanović je u subotu tijekom posjeta Zlataru rekao da "svakog dana molimo Boga da Bugarska ostane posljednja, i da joj se ništa ne dogodi, jer bi to inače onda bila Hrvatska", nakon čega su Bugari, prema hrvatskom tisku, pozvali na razgovor hrvatsku veleposlanicu u Sofiji Jasnu Ognjenovac i izrazili negodovanje.

Bugarsko ministarstvo vanjskih poslova prenijelo je hrvatskoj veleposlanici "duboko razočaranje izjavom predsjednika Milanovića", pri čemu su naglasili "da je izjava neprihvatljiva za Bugarsku i nije u suglasju s odličnim bilateralnim odnosima Hrvatske i Bugarske".

Istaknuli su i da se nadaju da će se "hrvatska Vlada ograditi od te izjave".

"Nisam uvrijedio Bugare nego sam se rugao nekim elementima hrvatske vlasti koji od nas rade budale i socijalni slučaj", rekao je šef države i dodao da je znao biti kritičan što se tiče povlačenja europskog novca.

Potom se zapitao "možemo li reći da se Hrvatska moli da Singapur bude zadnji po povlačenju novca" .

"Jel' to zvuči bolje? Ali Singapur nije europska država. Dakle, mora netko biti zadnji. To je Bugarska, a Hrvatska je predzadnja", rekao je Milanović i podsjetio da su to "statistički podaci" i da je to rekao već deset puta do sada.

"To je sprdnja, nažalost, na račun nekih u Hrvatskoj koji od nas rade socijalni slučaj, koji nisu u stanju uzeti dovoljno europskih sredstava pa smo mi onda predzadnji. Normalno, pogledaš tko je onda zadnji. Bugarska je zadnja, stalno je zadnja (...) Hrvatska je predzadnja", rekao je predsjednik.

"I to je činjenica o kojoj sam govorio deset puta. Aleluja (...) To su činjenice o kojima se u politici mora govoriti jer su to jako releventni podaci. Zašto je Hrvatska predzadnja. Zašto nije peta odozdola, ili peta odozgora. Zašto nije? Netko je za to valjda odgovoran", dodao je.

Na kraju je rekao da se nitko ne moli da Bugarska propadne već da je njegova izjava bila inačica američkog vica o saveznoj državi Arkansas koja "moli Boga da Mississippi, koji je najsiromašniji, bude zdrav i dobar" jer bi to inače bio Arkansas.

"Da se to zna treba nešto i čitati u životu, a ne se baviti seljačkim skandalima", rekao je Milanović i dodao da "kada Bugarska ne bude zadnja, Plenković će biti zadnji".