Milanović sprema novo iznenađenje? Manjinci se posvađali, Bartulica prozvao Pupovca zbog Bljeska

počeo je teći rok za sazivanje konstituirajuće sjednice Sabora

Milanović navodno neće zvati stranke na konzultacije oko pregovora

HDZ i Domovinski pokret bi do kraja tjedna mogli potpisati sporazum o koaliciji

izbila je svađa predstavnika manjina

Tijek događaja možete pratiti u nastavku:

12:44 Saborska zastupnica Hrvatskih suverenista Vesna Vučemilović komentirala je izjavu predsjednik HDZ-a Andreja Plenkovića da su bili u kontaktu.

"U stranci su nam zabranili davanje izjave za medije. Točnije, da budem skroz precizna, predsjednik stranke Marijan Pavliček nije nam zabranio, nego nas je zamolio da se do daljnjega suzdržavamo od izjava za medije. I ja ću to poštovati. Uostalom, ionako vam ne bih prepričavala svoje razgovore. Svi mi sa svima razgovaramo i to nije nikakav krimen", rekla je za Jutarnji list.

Pročitajte i ovo Besplatni grah i štrukle FOTO Tisuće ljudi u Maksimiru: Pogledajte kako Zagrepčani slave Međunarodni praznik rada

12:28 Predsjednik Mosta Božo Petrov ponovio je u srijedu da se Most protivi tome da HDZ šalje Hrvate u inozemstvo, a da na njihovo mjesto dovodi niže kvalificiranu radnu snagu i svjetsku sirotinju koja će, tvrdi, razbaštiniti hrvatsku djecu.

Više o njegovo izjavi možete pročitati OVDJE.

12:26 Predsjednik Zoran Milanović obljetnicu Bljeska obilježio je u Okučanima, a nakon toga se zaputio prema Budinščini. Ondje se očekuje i izjava za medije, koju ćete moći uživo pratiti OVDJE.

Plenković: Nije mi poznato da smo naručili anketu

11:57 Ministar obrane Ivan Anušić je komentirao fotografiju s tajnikom Domovinskog pokreta Josipom Dabrom.

"Bio sam pozvan na krizmu, a ja se odazivam na takve pozive. Dabro i ja se poznajemo oko 20 godina i moja prijateljstva nisu ograničena na stranačku pripadnost, nisu nikad bila, niti će biti. Kod mene se politika i prijateljstva ne miješaju", rekao je Anušić.

"Naravno da smo neformalno razgovarali i komentirali. Međutim, zna se tko vodi pregovore, tko je ključan u pregovorima i tko donosi odluke", kazao je Anušić.

Pročitajte i ovo "kad smo kod elektabilnosti" Glavašević bocnuo Plenkovića: "Hej Andrej, jesi li mu čestitao? Ima više glasova od tebe"

11:51 Andrej Plenković je na obilježavanju obljetnice Bljeska, gdje su ga novinari pitali je li razgovarao sa Zoranom Milanovićem, koji je također ondje.

"Sve ste vidjeli. Odali smo počast žrtvama. Došli smo ovdje radi branitelja", rekao je.

Upitan je i o navodima da je HDZ naručio anketu kojom će provjeriti raspoloženje birača po svim izbornim jedinicama i znači li to da razmišljaju o mogućnosti ponavljanja izbora.

"Meni to nije poznato, a vjerujem da bih znao za to", odgovorio je.

Osvrnuo se i na navode da je pod pritiskom HDZ-a da sklopi sporazum s Domovinskim pokretom.

"Nisam to stigao vidjeti. Podsjećam da je Predsjedništvo početkom prošlog tjedna donijelo odluku da vodimo pregovore. Nema ništa novog", napomenuo je.

Bartulica prozvao Pupovca zbog Bljeska

11:21 Zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica prozvao je predsjednika SDSS-a Milorada Pupovca jer nije došao na obilježavanje obljetnice Bljeska.

"Kad već služi Hrvatskoj državi, postavlja se pitanje zašto onda nije danas s nama ovdje", rekao je.

Komentirao je i pregovore s HDZ-om.

"Oprezni sam optimist i ne bih govorio u kojem roku će se dogovoriti parlamentarna većina. Parlamentarna demokracija je ponekad zahtjevna i traži strpljenje. Svi se nadamo i trudimo se da se ipak postigne dogovor", napomenuo je.

Pročitajte i ovo uhićeni su USKOK objavio za što točno tereti bivšeg pročelnika i županijskog tužitelja

10:11 U utorak je počeo teći rok od 20 dana u kojem predsjednik Zoran Milanović ima obavezu sazvati konstituirajuću sjednicu Sabora. Kako taj datum pada u nedjelju, pretpostavlja se da neće čekati do isteka roka, ali nije ni to isključeno.

Kako doznaje Novi list, Milanović ovaj put na Pantovčak neće zvati predstavnike političkih stranaka da bi ih pitao kako napreduju pregovori jer je navodno uvjeren da se Plenković uopće ne bi odazvao.

Pročitajte i ovo Povodom Bljeska VIDEO Rafalei preletjeli cijelu Hrvatsku: Pogledajte spektakularne prizore iz Vukovara, Splita, Petrinje...

9:45 Bojan Glavašević je na X-u se poslao poruku Andreju Plenkoviću.

9:38 Zoran Milanović i Andrej Plenković sreli su se na obilježavanju obljetnice Bljeska. Iako su bili na istom mjestu, nisu se ni pogledali, a više o tome možete pročitati OVDJE.

8:31 Iako Andrej Plenković uvjerava da će dogovor oko vladajuće većine biti postignut i da neće biti potrebe za novim izborima, navodno je HDZ ipak naručio anketu kojom će provjeriti raspoloženje birača nakon izbora po svim izbornim jedinicama.

Više o tome možete pročitati OVDJE.

Svađa predstavnika manjina

8:25 Izbila je svađa među predstavnicima manjina. Nakon što je Ognjen Kraus, predsjednik Židovske općine Zagreb, prozvao da Veljka Kajtazija, stigao mu je odgovor.

"Romska zajednica je puno više učinila za židovsku nego židovska za nas. Ognjen Kraus je sad napokon javno priznao da Židovi nikad nisu glasali za svoje manjinske predstavnike, za mene, da oni ne žele glasati ni za koga. Nisam siguran da Kraus zna što priča, ali sve mu opraštam", za Jutarnji list je komentirao predstavnik austrijske, bugarske, njemačke, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, ukrajinske, turske, vlaške i židovske manjine.

Pročitajte i ovo Na obilježavanju Bljeska FOTO Pogledajte kako je prošao susret Plenkovića i Milanovića

8:14 HDZ i Domovinski pokret bi do kraja tjedna mogli završiti s pregovorima i potpisati koalicijski sporazum na kojem bi se temeljila iduća vlada, doznaje Jutarnji list od dobro upućenih izvora.

DP je navodno iznio više tematskih područja koja, ako se rasporede po ministarstvima, znače interes za preuzimanje šest ministarstava, ako ne i više. Jutarnji piše da su razgovarali s više političara koji imaju dobar uvid u tijek pregovora i da se pokazalo da su točna nagađanja da bi DP u budućoj vladi mogao preuzeti novoformirani resor koji se bavi demografijom te da su zainteresirani za resor poljoprivrede i energetiku.