"Ovo se dogodi jednom u sto godina": Meteorolog Dnevnika Nove TV objasnio uzrok ekstremnog nevremena

Snažno nevrijeme koje je pogodilo Hrvatsku posljedica je rijetke ciklone, a meteorolog Dnevnika Nove TV Darijo Brzoja objasnio je što stoji iza ovakvih ekstremnih uvjeta.

Analiza nevremena Darija Brzoje Foto: DNEVNIK.hr

"Kolege iz DHMZ-a su pravovremeno upozoravale cijeli ovaj tjedan. Kako su prognoze postajale preciznije, podizala se razina upozorenja. Uz sinkronizaciju svih žurnih službi možemo smanjiti ugrozu života i u konačnici imovine", rekao je Brzoja.

Riječ je, dodao je, o vrlo rijetkom događaju.

"Riječ je o cikloni koja je brzonastajuća. Sa sjevera nam se spustio hladan i vlažan zrak. Hladan zrak je uzrokovao i veliku količinu snijega. Centar te ciklone išao je duž Jadrana i imao je jake gradijente koji su uzrokovali jak i olujan vjetar", objasnio je Brzoja.

Olujnog vjetra je bilo u mnogim krajevima, no najviše dojava o šteti dolazi iz Zagreba, a prema sada dostupnim informacijama - oboren je rekord.

"Riječ je o podacima koji nisu prošli službenu kontrolu jer će za to trebati neko vrijeme. Ako se potvrde, brzina udara vjetra s postaje Zagreb-Sokolovac 120,6 km na sat bit će oboren rekord za ovo područje. Ono o čemu se često priča je usporedba s olujom u Zagrebu iz 2023. godine kad smo imali udar vjetra od skoro 92 kilometara na sat. Postoji bitna razlika. Ljetne oluje traju pola sata, do sat vremena. Dva sata maksimalno. Ovo već traje više od 24 sata. Taj dugotrajni, jak i olujan vjetar s konstantnim orkanskim udarima ono je što prouzroči ovakvu štetu. Udar od 120 kilometara na sat na ovom području očekuje se jednom u sto godina", konstatirao je Brzoja.

Ova ciklona je povukla jako hladan zrak sa sjevera. Međutim, sva ta oborina i kiša mora negdje otići. Otići će u zemlju i sliti se u naše rijeke.

"Nastavlja se porast vodostaja na donjem dijelu sliva Kupe, Une, lijevih pritoka Save i na manjim vodotocima sliva Drave. Pojedine rijeke već su ušle u mjere obrana od poplava. Svakako pratimo situaciju", rekao je meteorolog.

Vjetar će, dodao je, postupno slabjeti, ali osjetno tek u subotu tijekom i prema kraju dana.

"I sljedećih dana, osobito tijekom vikenda, poglavito vezano za Zagreb - može biti drveća koje je oštećeno pa i slabiji vjetar može uzrokovati štetu", napomenuo je.