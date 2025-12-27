Više od 200 ljudi tražilo je nestalog dječaka u Baranji, roditelji za Dnevnik Nove TV: "Nikada nećemo zaboraviti trenutak kada..."

Suze radosnice nakon šest sati straha. U gustom raslinju, jedanaestogodišnjeg dječaka pronašli su lovac Alen Tubić i šumar Nenad Periškić.

"Probijao sam se kroz svo to šiblje, svjetlio s lampom i ugledah uplašenog dječaka i pomislio sam hvala Bogu da smo ga pronašli", rekao je Tubić.

I oni će pamtiti trenutak kad su ga ugledali.

"Svi smo bili ono sretni, pod adrenalinom i vikali smo 'evo ga evo ga, pronašli smo ga'", nadodao je Tubić.

Potraga za izgubljenim dječakom - 2 Foto: DNEVNIK.hr

Dječak je pronađen u 21:20 petstotinjak metara od mjesta nestanka.

"Kad smo ga izvukli i kad je bilo sve u redu, pitao sam ga je li dobro, a on je rekao da je. Nije ni plakao, a jer je bio dobar i hrabar, uzeo sam torbu, izvukao čokoladu i rekao: 'izvoli čokoladu, to je za tebe'", ispričao je Periškić.

Za Dnevnik Nove TV dječakovi roditelji opisali su trenutak kada je pronađen.

"Nikada nećemo zaboraviti trenutak kada smo saznali da je živ i zdrav. Nakon ovakvog iskustva teško da ćemo se ikada u potpunosti opustiti ili ga ne nadgledati. Zahvaljujemo HGSS-u, policiji, vatrogascima, lovcima, šumarima, civilnoj zaštiti, volonterima, kolegama, susjedima, prijateljima i svim dobrim ljudima koji su došli pomoći. Na kraju, zahvalni smo Bogu i ljudima jer u trenucima kada smo se bojali najgoreg, da je upao u bunar, upravo su podrška, vjera, upornost i dobrota održali svjetlo nade", poručili su.

Potraga za izgubljenim dječakom - 4 Foto: DNEVNIK.hr

Dječak je nestao u petak poslijepodne na izletu s roditeljima u blizini vidikovca kod mjesta Draž. Policija je odmah pokrenula potragu.

Potraga za izgubljenim dječakom - 3 Foto: DNEVNIK.hr

"U opsežnu potragu uključeni su odmah i djelatnici granične policije Beli Manastir, specijalne i interventne policije, HGSS, pripadnici Civilne zaštite, DVD-a i lokalna lovačka društva", rekao je Dubravko Nikolić, koordinator akcije spašavanja.

Dubravko Nikolić, koordinator akcije spašavanja Foto: DNEVNIK.hr

Na noge su se digli i mještani.

"Svi smo ponijeli lampe, evo hodamo već po brdu cijelo popodne, mrak je pao, hladno je", rekla je tada Valentina Avdičević, načelnica Općine Draž.

Valentina Avdičević, načelnica Općine Draž Foto: DNEVNIK.hr

Bila je to utrka s vremenom, na zahtjevnom terenu.



"Teren je nepregledan, brdovit, dio je zarastao u šikaru, postoji puno urušenih gatora, bunara koji nisu ograđeni i koji su samo prekriveni grmljem, raslinjem ili kojekakvim daskama", ispričao je Zvonko Grgec, pročelnik Područnog ureda CZ Osijek.

"Ono što je otežavalo potragu je noć i niske temperature. Također, sudjelovala su četiri potražna psa, tri bespilotne letjelice te termovizija", poručio je Boris Đurđević iz HGSS-a Osijek.

Potraga za izgubljenim dječakom - 1 Foto: DNEVNIK.hr

Svojim roditeljima dječak je ispričao da je bježao od psa, skrenuo s puta, sakrio se i iako mu je bilo hladno zaspao. Sve dok nije čuo dozivanje.

"Hvala Bogu dobro se završilo i happy end", zaključio je Periškić.