Želite li ovo svojoj djeci? Ovo su posljedice: "Kratka koncentracija, poteškoće u govoru..."

Mobitel je neizbježna realnost i u obitelji Pirić. Mama Mateja je problem riješila skinuvši aplikaciju koja dopušta sinu samo 30 minuta njegova korištenja.

"Jednostavno je na meni odgovornost i na nama kao roditeljima da upravljamo tim vremenom, sadržaja mu dajemo kroz sportove kroz igre, potičemo ih on kad ispuca svojih pola sata, on zna da ne može i skreće pažnju na nešto drugo što mu onda budi motivaciju jer od te dosade ne zna što će se razvija jedna kreativnost".

"Osobno obožavam mobitel i Playstation i sve, ali malo sa mamom se slažem da to baš za koncentraciju i za oči nije dobro", kaže Marin Pirić.

Najnovija istraživanja HZJZ-a kažu kako čak 40, 2 posto mladih provodi 4 i više sati na društvenim mrežama radnim danom, a 52 i pol posto njih vikendom. Problem može eskalirati i do poremećaja ovisnosti o mobitelu.

"Nema razlike između ovisnosti, sve ovisnosti utječu na iste naše moždane krugove i potiču ih na isti način. Kod djece je puno lakše razviti ovisnost jer njihovi centri za inhibiciju nisu razvijeni to je lošije tako da se kod njih to puno brže razvija zato je važno da odrasli odrade to kontrolu", kaže Goran Sedmak, iz Hrvatskog instituta za istraživanje mozga.

Znanstvena zajednica još uvijek nema jednoznačan odgovor na pitanje koliko mobitela dnevno koristiti. No ono što je jasno su posljedice njegova korištenja.

"I da sam boravak pred ekranima 2 i više sati dnevno nosi čak 23 posto rizik za debljinu", kaže Sanja Musić Milanović.

"Primjećujemo da su djeca sve manje motorički spretna, imaju motoričkih poteškoća, broj dva pažnje im je vrlo kratka, koncentracija im je jako kratka, regulacija emocija im je vrlo upitna", kaže Nina Petričević, specijalistica školske medicine.

Problemi se pojavljuju i u govoru, kaže profesorica psihologije Sanda Puljiz Vidović.

"Smanjeni fond riječi, teže slaganje rečenica, zapravo slabije poznavanje svog jezika u odnosu na dob i u odnosu na prethodne generacije."

Umjesto ekrana i zaostajanja u psiho-socijalnom i fizičkom smislu - djecu bi trebalo poticati na razvoj. I to nudeći im kvalitetne sadržaje te stvarnu komunikaciju u kojoj će i roditelji biti manje na mobitelu.

Negativne posljedice pretjeranog korištenja mobitela na dijete pogledajte u videoprilogu.

