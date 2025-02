Lakša novčana situacija za više od tisuću roditelja: "Dosta brzo ide i postupak je puno lakši"

Manuela ima 27 godina i alimentaciju za dvoje djece primat će od države.

"Od supruga ne primam zato što je on djecu ostavio i ne pita za njih. To će mi zapravo pomoći jako puno jer to je za djecu potrebno, za njihovo školovanje i sve", kaže Manuela.

Agencija koja je zadužena za naplatu privremenog uzdržavanja zaprimila je ukupno 2.019 zahtjeva za ostvarivanje prava na ovu mjeru. Od početka godine isplaćene su naknade za 1051 korisnika, a ukupno je potrošeno 97.928,28 eura.

"Pravo na privremeno uzdržavanje imaju ona djeca čiji roditelj obveznik plaćanja uzdržavanja ne plaća to uzdržavanje. Djeca do navršenih 6 godina dobivaju 192 eura, od navršenih 6 do 12 godina negdje u prosjeku oko 225 eura, a sva ona starija djeca 252 eura", pojasnio je ravnatelj agencije za osiguranje radničkih tražbina Ivan Madunić.

Isplata traje do punoljetnosti ili do djetetove 26. godine ako nastavi redovito školovanje. Iz udruge SOS Rijeka zadovoljni su tempom kojim se situacija razvija.

"Polako nam se javljaju žene koje jesu pokrenule taj postupak pred agencijom, dosta brzo to ide i postupak je puno, puno lakši nego što je to prije bio tako da već je velika promjena napravljena", kaže Lorena Zec iz udruge SOS Rijeka.

Dolaze im žene u različitim životnim situacijama i okolnostima, ali s obzirom da udruga ima savjetovalište za žrtve partnerskog nasilja žene s kojima su radile dolaze iz odnosa koji je već bio nasilan.

"Najveći problem je bio u odluci žene da li da ode od nasilnika, pitanje alimentacije je bilo veliko, mi se često u savjetovalištu susretnemo s rečenicom "Ako odem on mi nikad neće dati novac, neće platiti" Isto tako nasilnici često manipuliraju time, "Ako odeš, novca od mene nećeš vidjeti", dodaje Lorena Zec.

Podsjetimo, Vlada je za ovu mjeru za 2025. godinu u proračunu osigurala 25 milijuna eura.

