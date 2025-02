Alen Šćuric, direktor zagrebačkih mažoretkinja, završio je na policiji.

Nakon incidenta na dočeku rukometaša zagrebačka policija provela je kriminalističko istraživanje, a Šćuric je potom stigao i na Općinski prekršajni sud zbog sumnje u počinjenje prekršaja.

Iz ureda mažoretkinja ekspresno stiže priopćenje. Oni spominju kazneni postupak.

"Šćuric je depresivan i više ne dolazi u ured. Tko će voditi ovaj tim, on ga je stvorio, on za njega radi 16 sati 7 dana u tjednu. Policija je pokrenula kazneni postupak protiv Šćurica. Za dvije sekunde deranja na punoljetnu osobu."

Zbog te dvije sekunde policija nastavlja istragu i poziva sve djevojke koje su svjedočile ili bile izložene neprimjerenom ponašanju ili zlostavljanju da im se obrate. Istovremeno redakciji Dnevnika Nove TV javio se dio mažoretkinja koje su bile dio sastava na dočeku.



"Vidjeli smo svi što se dogodilo, ali nitko nije obraćao pažnju na to. Jer smo svi bili pod dojmom, treslo nas je. Optužbe su prenapuhane, on mora imati neki autoritet nad nama jer ne bi funkcioniralo, ne bismo imali ovo što imamo sad, uspjehe, medalje", rekla je jedna od mažoretkinja.

O Šćuricu te članice – imaju samo riječi hvale.

"Ponosno kažem da je moja trenerica druga mama, a Alen Šćuric je moj drugi tata", rekla je mažoretkinja.

"Ja ne mogu reći nijednu riječ gdje je on mene razočarao, nikad ništa nije eskaliralo, pogotovo ne na treninzima, gdje on praktički ni ne sudjeluje. On vodi našu organizaciju, koordinaciju nastupa i slično."

Dio roditelja mažoretkinja – demantira sve napise o nasilju u timu.

"Ovo sve što se događa, reći ću, vrijeđa moju inteligenciju jer ovo što čitam... Ispada kao da ja nisam normalna jer puštam dijete negdje. Ovo nema veze s istinom, ni s čim, mislim da je naučila samo biti što kvalitetniji čovjek", rekli su Danijel i Martina Koljaja, roditelji mažoretkinje.

Pred Zagrebačkim mažoretkinjama još je jedan problem. Dugogodišnji suradnik nogometni klub Dinamo – barem zasad otkazao im je suradnju.

"Klub je odlučio da će suradnju staviti na pauzu dok se ne riješi situacija i ne vidi se u čemu je bio problem. Nažalost, sutra, nakon puno, puno godina nećemo imati naše mažoretkinje s nama, ali nadamo se da će se ta situacija riješiti", rekao je glasnogovornik GNK-a Dinamo Marko Bošnir.

Lavinu je zakotrljala snimka s Trga na kojoj se jasno vidi, tvrde iz inicijative Spasi me – riječ je o nasilju.

"Kad netko viče, kad se netko dere na drugu osobu i netko je omalovažava, a taj netko je u poziciji moći u odnosu na drugu osobu, mi govorimo o nasilju", rekla je Ana Pecotić iz Inicijative Spasi me.

Time se sada bavi policija.

