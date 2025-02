Dok David sa svojim psom ide na utrke, Ane-Lis im kuha, čisti zube, na dan opere i do 10 perilica rublja. Dok im se većina divi, znaju oni, kažu, da ih mnogi čudno gledaju! No, to ih nimalo ne brine.

"Bila je situacija da su ga htjeli eutanazirati neki ljudi. Mi smo se uspjeli izboriti da dođe kod nas u Zagreb", rekao je David Musil-Todorović.

"Problem je što psi nemaju nikoga. Ulični pas je na ulici. Kada se ozlijedi, ranjen je, nitko mu ne pomaže. Zato treba ljude koji mu žele pomoći. A to smo mi", rekao je Gerthard Aichberger.

"Katkad pomislim - što ja to radim. Zašto to radim? A onda ih pogledam u oči i oni dođu, poližu mi ruku i poljube me u lice i onda mi je jasno zašto to radim", rekla je Anneliese Aichberger.

