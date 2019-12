Priča Mateje Špoljarić, vlasnice psa kojoj je nepoznata žena uplatila više od 20.000 kuna za njegovu operaciju, jedna od onih koje vraćaju vjeru u dobro u ljudima.

Kada je Mateja Špoljarić iz Zaprešića prije tri godine odlučila u svoj dom dovesti novog člana – psa Bessu – nije ni slutila koliko će teških trenutaka s njom proći. Naime, njezina Bessa, pasmine newfoundland, prošla je tri operacije. Posljednje dvije Mateji su donijele i prijateljicu za cijeli život.

Bessa ima displaziju kukova, zbog čega joj je prije dvije godine operiran desni kuk. Prije dva mjeseca u šetnji joj je taj isti kuk puknuo pa je nova operacija bila neizbježna. ''Čuli smo se s veterinarom u Bugarskoj, koji nam je rekao da je najbolje da odemo u Italiju jer je, kako nam je rekao, tamošnji doktor Aldo Vezzoni 'kuk-guru''', priča nam Mateja.

Nova operacija znači i znatan financijski trošak, a kako Mateja taj trošak nije mogla podnijeti sama, pomoć je odlučila potražiti u Facebook grupi ''Zakaj volim pese''. Za Bessinu je operaciju trebalo prikupiti oko 3500 eura, odnosno 26.000 kuna. Mnogi članovi grupe nesebično su odlučili pomoći, a tada se dogodilo i nešto čemu se nitko, pa ni Mateja, nije mogao nadati.

''Nemojte me zezati''

Mateja nam je ispričala kako joj se putem Facebooka javila gospođa koju do tada nije poznavala i rekla da će uplatiti 500 kuna. Kako su se nastavile dopisivati, dobročiniteljicu, koja ne želi da njezin identitet bude poznat javnosti, sve je više zanimala priča o Bessi.

''Odjednom me nazvala, počele smo pričati i rekla je: 'Čuj, ja isto imam psa kojeg jako volim i dala bih sve za njega, on je isto imao operaciju. Totalno te razumijem i ja ću ti dati novac, samo da odete to što prije riješiti''', rekla je Mateji prije nego što se odlučila na hvalevrijedan potez.

Naime, Mateji, koja joj je do tog trenutka bila potpuni stranac, odlučila je posuditi novac za Bessinu operaciju i na račun joj uplatila 20.000 kuna. Od tog iznosa, kaže nam Bessina vlasnica, 3700 kuna je donacija, a za ostatak novca dogovorile su da će Mateja vraćati kako bude prilike.

''Ostala sam u šoku. Pitala sam ju još par puta i rekla: 'Nemojte me zezati'. Rekla je da ima novac i da joj sad ne treba ni za što konkretno te da vidim koliko će se još novca skupiti'', oduševljeno nam priča Mateja.

Mateja Špoljarić i Bessa (Foto: Privatni album)

Novac za operaciju je tako bio osiguran, a dr. Vezzoni, čija je klinika smještena u Cremoni u Italiji, operirao je psa. Iako se činilo da je sve prošlo u najboljem redu, sreća je bila kratkog vijeka. Samo tjedan dana nakon operacije ponovio se scenarij sličan onomu s početka priče – Bessin je kuk iskočio. ''Prvi put je promijenjen šaraf, ali je ostala stara čašica, za koju je na kraju ispalo da je premala, pa je to sve iskočilo van'', objašnjava Mateja Špoljarić.

Operacija je i ovog puta bila neophodna, ali i novac, točnije još gotovo 7500 kuna. Mateja je mislila da se našla pred zidom, no Bessin anđeo čuvar nije ju napustio ni ovoga puta pa je dobrotvorka, nakon već uplaćenih 20.000 kuna, uplatila još 500 eura, to jest nešto više od 3700 kuna za drugu operaciju, a u prikupljanju sredstava uplatom je pomogla i njezina sestra.

''Spasila joj je život''

''Baš si razmišljam koliko sreće moraš imati… Očekivala sam da će biti uplata i lijepih riječi, ali ovo mi nije bilo ni na kraj pameti, baš nevjerojatno'', kaže Mateja koja je sama prikupila dodatni novac (još 7500 kuna) za smještaj u Italiji kako bi se Bessa mogla oporavljati u klinici dr. Vezzonija.

Nakon dvije operacije i mjesec dana provedenih u klinici – Bessa je sada kod kuće sa svojom vlasnicom. ''Sad je zdrava k'o dren. Toliko da moram vikati na nju kad idemo šetati da ide polako, jer ne možeš ju zaustaviti'', smije se Mateja. Dodaje da je s gospođom koja je nesebično pomogla njezinom psu stalno u kontaktu.

''Nazove i pita za Bessu. Ona nam je postala prijateljica za cijeli život, svaki dan se čujemo. Rekla sam da ćemo se upoznati kad se Bessa oporavi. Spasila nas je. Doslovno joj je život spasila time što je napravila'', priča Mateja i kaže da je upravo podrška ljudi koje ni ne poznajemo ono što daje snagu u naočigled beizlaznim situacijama. ''Cijelo to iskustvo nikad ne zaboravljaš, uvijek ti ostane u srcu'', zaključila je Mateja.