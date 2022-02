Lavina dobrote koja je ovih tjedana obasula mladu studenticu iz okolice Velike Gorice još jednom je pokazala je koliko Hrvatima srce veliko. Svi su se ujedinili pomoći Josipi i njezinoj obitelj.

U jesen prošle godine mještani Hotnje, mjesta nedaleko od Velike Gorice, odlučili su pomoći Josipi i njezinoj obitelji. Josipa je studentica veterine čija je skromnost i marljivost potaknule susjede da obitelji pomognu obnoviti kuću.

''Josipa nije sama niti tražila pomoć nego njezini sumještani. Ljudi nisu ni znali kako oni žive, a ona se potiho borila, studirala, učila i radila više poslova da bi obitelj imala što je potrebno. Sve nekako skromno i u tišini'', priča nam dopredsjednica humanitarne udruge VG Legacy Marija Šapina Gale.

''Znaš što? Imam automobil...''

Ona je ubrzo postala Josipin anđeo čuvar, no nije ni slutila razmjere koje će ova humanitarna akcija dobiti.

''Oko Božića sam srela poznanika i pričali smo malo o akcijama. I on mi kaže: 'Znaš što? Ja imam jedan automobil koji ti želim dati, a ti odluči hoćeš li ga prodati i tim novcem nekome pomoći ili ga dati nekome. Ti odluči, ali mene nemoj spominjati, želim biti anoniman'. Samo su mi se upalile žaruljice – Josipa'', kaže Marija i otkriva da tada Josipa još nije imala položen vozački ispit. Ali i za to su se pobrinuli dobri ljudi.

Lavinu emocija izazvali mali heroji koji nisu okrenuli glavu od tuđe patnje: ''Dica su kasnila na ručak jer su mi pomagali, nemojte ih kaznit''

''Kada se humanitarna akcija tek pokrenula javio se isto jedan nepoznati čovjek koji joj je platio autoškolu. Zvala sam ju onda i pitala kako ide autoškola i kaže da je taman na polovici i gleda aute za par tisuća kuna, ali kaže bude se već nekako izborila. Rekla sam joj da nam je nakon akcija ostalo nešto hrane pa da bih joj donijela, da ne propadne. Morala sam izmisliti razlog zašto ću doći kako ne bi posumnjala'', ispričala nam je Marija tajne planove kako Josipi pokloniti auto i ne pokvariti iznenađenje kojemu se ni u snovima nije nadala.

U godini iza nas nebrojeno ste puta pokazali veliko srce: Prisjetite se najljepših priča i najvećih heroja

No ova prekrasna priča tu ne staje.

''Ono što me dodatno razveselilo je to što su se ljudi digli i javio se čovjek koji želi donirati građevinski materijal i sve da se završi njihova kuća. I on želi ostati anoniman. Znam samo da ima firmu u Dugom Selu. Dat će materijal, ruke, vrijeme, sve daje. Dolaze nam poruke da ljudi žele Josipi mjesečno uplaćivati za gorivo, žele njezinu obitelj odvesti na more, dati joj novu odjeću, pranje automobila.

Javila se i jedna frizerka koja Josipi želi dati besplatne frizure i šišanja zauvijek. Baš nema kraja. Jedan je čovjek kupio bon od 5000 kuna u trgovini namještajem kako bi si sredili kuhinju jer je ona najveći problem trenutno'', oduševljena je Marija. A sreći nema kraja ni u Josipinu domu. Mlada studentica u dvije nam je rečenice sažela sve svoje osjećaje.

''Mogu samo reći da, kada bi barem jedan čovjek bio kao Marija, taj mladić, ili naši obiteljski prijatelji, svijet bi bio puno ljepše mjesto. Kako kaže Mali princ – samo se srcem dobro vidi'', kaže skromna Josipa.

Dirljivu Josipinu reakciju i razlog zašto je važno biti tu jedni za druge pogledajte u videu u galeriji.

Imate li i vi inspirativnu priču? Nekome ste pomogli ili je netko vama učinio dobro djelo? Pišite nam na budimokaooni@novatv.hr.