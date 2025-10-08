JANAF je u središtu političkih igara, a navodno ga žele kupiti Mađari, stigla im je jasna poruka

Završio je prvi krug pregovora između JANAF-a i MOL-a o novom ugovoru za transport nafte prema Mađarskoj i Slovačkoj. Pregovori su bili u partnerskom tonu, rekle su obje strane. Nova runda razgovora zakazana je za kraj mjeseca.

Također, JANAF je ishodio produženje licence za transport nafte srbijanskom NIS-u do 15. listopada. O tome što to znači za hrvatsku kompaniju više je rekao član Uprave Janafa Vladislav Veselica.

S njim je razgovarao Marko Biočina.

Vladislav Veselica i Marko Biočina Foto: DNEVNIK.hr

JANAF je u središtu političkih igara i pritisaka SAD-a na Rusiju i sve koji joj drže stranu. Naime, američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupaju na snagu 9. listopada.

Na pitanje zatvara li JANAF ventil prema Srbiji, Veselica kaže:

"JANAF je dobio licencu, no prema informacijama Naftna Industrija Srbije (NIS) nije. Ima još nade da kasnije dođe licenca, ali to je odluka američke vlade".

Natezanje oko licenci traje, a na pitanje koliko to mrcvarenje može trajati, Veselica odgovara: "To je stresna situacija za JANAF, ali veći je stres za Srbiju, a NIS je naš najveći partner. Ovdje se radi o pritisku, kako bi oni napravili ono što bi američka administracija honorirala u budućem razdoblju. Očigledno još nije došlo vrijeme".

Vladislav Veselica, glavni pregovarač hrvatske strane član uprave Janafa Foto: Dnevnik Nove TV

Evo što bi to značilo za JANAF ako sankcije stupe na snagu. Može li JANAF preživjeti gubitak najvećeg partnera?

"Mi smo ozbiljna kompanija, već duže radimo na stres testovima. Naravno da je to ogroman, ogroman gubitak u poslovanju".

U srijedu su u Zagrebu održani pregovori predstavnika Jadranskog naftovoda (Janaf) i mađarske grupacije MOL oko ugovora o isporukama sirove nafte putem cjevovoda te hrvatske tvrtke prema rafinerijama MOL-a u Mađarskoj i Slovačkoj. Ranije je bilo verbalne paljbe s obadvije strane. Evo kako je prošao prvi krug pregovora.

"Apsolutno su se tenzije smirile. Mi smo partneri već 14. godinu. Obadvije strane su pristupile ozbiljno sastanku. Definirane su daljnje radnje. Obveza je JANAFA da dostavi u razumnom roku ponude za transport. Vjerujem da je MOL svjestan da im je JANAF jedina stvarna alterntiva i očekujem veći transport u narednom razdoblju.

Vladislav Veselica i Marko Biočina (Foto: DNEVNIK.hr)

Na pitanje vidi li se kompanija kao kolateralna žrtva političkih prepucavanja, kaže: "Energetika je neodvojiva od politike, ali zadaća ozbiljnih managera je da nađu pravi put u kriznim situacijama. Vjerujem da ćemo odgovoriti svim izazovima".

Pojavila se informacija da MOL želi kupiti neki udio u JANAFU ili JANAF.

"Ne znam koje su želje MOL-a, ali koliko znam JANAF nije na prodaju".

Vladislav Veselica, glavni pregovarač hrvatske strane član uprave Janafa Foto: DNEVNIK.hr

Srbija i Mađarska rade na novom naftovodu. To bi uzelo dio prometa JANAFU.

"Upoznati smo s tom činjenicom i ozbiljno smo je shvatili. Radimo na tome da kroz diversifikaciju poslovanja reduciramo sve buduće rizike".