GOST DNEVNIKA NOVE TV

JANAF je u središtu političkih igara, a navodno ga žele kupiti Mađari, stigla im je jasna poruka

Piše Marko Biočina/DNEVNIK.hr, 08. listopada 2025. @ 19:52 komentari
Vladislav Veselica i Marko Biočina
Vladislav Veselica i Marko Biočina Foto: DNEVNIK.hr
Marko Biočina razgovarao je s članom Uprave Janafa Vladislavom Veselicom.
  1. Damir Poljak, Vili Beroš i Anđelko Stričak
    Milijunski iznosi

    Cure detalji velike policijske akcije: Spominju se imena ravnatelja bolnica, češljaju se poslovi iz vremena Beroša
  2. Ilustracija
    Tvrtka ga tuži

    Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
  3. Sunčano vrijeme, ilustracija
    VREMENSKA PROGNOZA

    Vraća se sunce i toplo vrijeme: Meteorolog otkriva koliko će trajati
Raste strah u Europi, zemlje se pripremaju za najgore. Vježbaju evakuaciju, a neki su i u skloništima: "Moramo biti spremni"
ruske provokacije
Obitelji desetljećima čekale odgovore o svojim najmilijima: "Iz mog sela su trojica tu poubijana"
kod krašića
Obnovljeno najveće hrvatsko rodilište! "Najveća promjena je zadovoljstvo naših trudnica"
nakon potresa
Roditelji nestale djevojčice na sudu: "Ti nisi Madeleine"
drama na sudu
Iz popularnog trgovačkog lanca povlači se omiljena hrana za mališane: "Odmah prestanite s upotrebom!"
upozorava DIRH
Greškom mu je isplaćeno 330 plaća, on dao otkaz i nestao. Sud kaže: "To nije krađa"
Tvrtka ga tuži
Vremenska prognoza: Vraća se sunce
VREMENSKA PROGNOZA
Policija u akciji: Od ranog jutra na adresama šefova dviju zdravstvenih ustanova, spominje se i župan
Milijunski iznosi
Znanstvenici upozorili na poznati lijek protiv bolova: "Može uzrokovati ozbiljne nuspojave, a djelovanje mu je ograničeno"
uzimaju ga milijuni
Dvije djevojčice pronađene mrtve na krovu vlaka u New Yorku
užas u metropoli
Krk je zavijen u crno nakon dvije tragične nesreće u samo nekoliko dana na istoj dionici ceste
Dan žalosti
Peru: Biskup optužen da je imao 17 ljubavnica
TELEVISA PRESENTA
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
Tko je sin Halida Bešlića, Dino Bešlić?
''Djelujem iz sjene...''
8 proteina koje biste trebali jesti svaki tjedan
Izvrsni izvori
5 najzdravijih narezaka za sendviče i slično
Često se nalaze na našim stolovima
Korona simptomi: Najnovije varijante u porastu, evo što trebate znati ove jeseni
Sve je više slučajeva
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Strah vas je sramote na kvizu? Ovdje provjerite kako stojite sa znanjem
Pokažite što znate!
Nezgoda u teretani podijelila gledatelje: "Namjerno je to napravila!"
Što kažete?
Europski inženjeri stvaraju oružje budućnosti – raketu koja jednim udarom može zaustaviti roj ruskih dronova
Već se koristi u Ukrajini
Pjongjang pokazao zube - novu hipersoničnu raketu koju će biti teško zaustaviti
Novo oružje
VIDEO Muskov robot iznenadio sve svojim novim vještinama
Djeluje uvjerljivo
Htio je završiti karijeru, a sada se neočekivano vratio u reprezentaciju
pala je odluka
Teška ozljeda u prijateljskom susretu Hrvatske U-18 i Ukrajine U-18
Sudac izvukao crveni
Gonzalo Garcia je bijesan i želi otići u siječnju, priča se da već ima novi klub
NIJE OVO OČEKIVAO
Kumovi: Mislio je da spava – vidjela je gdje je novac
KUMOVI
U dobru i zlu: Pokušala ga je spasiti od samoga sebe – je li joj to najveća pogreška?
U DOBRU I ZLU
Skrivena sudbina: Smislila je kako će ga se zauvijek riješiti
SKRIVENA SUDBINA
Tjedni jelovnik jela sa žlicom za hladno vrijeme 6. 10. do 12. 10. 2025.
Tjedni jelovnik
Hrskava izvana, kremasta iznutra: Isprobajte potpuno drukčiju, tanku focacciu sa sirom
Focaccia di Recco
Najbolja sarm(av)a jede se kraj Bjelovara: Tajne slasti koje Romi velikodušno otkrivaju
Prva sarma festivala
Potez Europske unije izazvao paniku u autoindustriji: Dionice im naglo pale, najviše stradao njemački gigant
Tržište u crvenom
Posrnuli modni div pronašao formulu uspjeha. Novi model prodaje postao je hit
Nije više na muci
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Ponuda bordo haljina u trgovinama za jesen 2025.
POPULARNA BOJA
Lejla Filipović u tamnoplavim trapericama
NEPOGREŠIV MODEL
Viktorija Rađa u kratkim hlačama i kratko rezanoj majici
IZDANJE ZA ODVAŽNE
Jednu pjesmu Halida Bešlića odbilo je čak 15 pjevača
postala klasik!
Skeč o balkanskim prijateljima nasmijao cijeli svijet: "Ovaj video mi je uljepšao dan"
Izgleda poznato?
Charles Spencer Crowe viđen u šetnji nakon dugo vremena
Jeste li pogodili?
