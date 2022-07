Ministar obrane Mario Banožić odgovorio je na društvenim mrežama na posljednje prozivke predsjednika Zorana Milanovića koji je u petak dao naslutiti da je ministar kupio doktorat u Osijeku.

"Kao što na mene danas huška DORH, tako je Zoran Milanović dok je bio premijer nalagao tom istom DORH-u progon ljudi koji su mu se politički suprostavili. Neki su u međuvremenu oslobođeni.

U duši ovog nasilnika čuči mali zločesti čovječuljak kojeg danas najviše frustira uloga političkog eunuha.

Ugodan vikend Predsjedniče želi Vam dr. Banožić", poručio je ministar obrane Mario Banožić na Facebooku.

Predsjednik Zoran Milanović ranije danas govoreći "o glasinama koje ministar obrane Mario Banožić pušta da će umiroviti načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Roberta Hranja" rekao je: "Hranj je imenovan na četiri godine dogovorom mene i Plenkovića i čak odlukom Krstičevića koju je dao naknadno što to dodatno osnažuje. Ali to nije dovoljno da na pitanje medija on ne da nikakav odgovor".

Milanović: ''Ovaj krš nije lako prijeći, meni je trebalo vremena da shvatim''

Upitao je i je li Banožić bio u DORH-u zbog pogodovanja u Državnim nekretninama koji to radi, rekao je, s pozicije vlasti.

Milanović potvrdio da ide na otvorenje Pelješkog mosta: "Za njegovu izgradnju i ja sam dao kap svoje političke krvi"

"Ne, nego se propitkuje kad je moja supruga išla u školuradi razlike u četvorki i petici. Četvorka i petica nije kao kad prodaš ispit, ogromna je razlika. Kad prodaš ispit, prodao si prolaz, a ovo je godišnji rad. Ili kad kupiš doktorat u Osijeku kao mnogi, uključujući ovog o kojem pričamo, a za to nitko ne odgovara", rekao je Milanović.