Predsjednik Republike Zoran Milanović boravi u općini Promina koja obilježava 139. obljetnicu osnutka.

U sklopu posjeta općini Promina predsjednik Republike Zoran Milanović obišao je Spomen sobu u prigodi obilježavanja Dana sjećanja na vojne i civilne žrtve Domovinskog rata iz prominskog kraja.



Položio je i vijenac ispred središnjeg Spomen križa u čast poginulih branitelja i civila prominskog kraja u Domovinskom ratu, a sudjelovao je i na svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Promina.



''Ovdje dolazim drugu godinu zaredom jer sam prepoznao da je ovo mjesto, jedno od rijetkih koje nastradalo, ali nosi poseban teret onoga sto se događalo u ratu, za što krivci nisu nikad pronađeni. Mjesto koje predstavlja ogledni primjer, mogućnost primjera suradnje, dijalog… to uključuje dvije strane, o tome sam govorio lani'', podsjetio je Milanović u prigodnom obraćanju.



''Bio bih sretan da ovdje vidim predstavnike srpske zajednice, ne kao krivce, zločin je individualan, nego kao prijatelje. To je fer, ali nažalost, ni ove godine ništa od toga. Ja, naravno, neću prestati vjerovati u to'', poručio je Milanović i dodao da ljudima u toj kraju želi sretan i ugodan život, u tako bliskoj i kvalitetnoj sredini.



''Bliskoj po kilometrima, a daleko jer ovaj krš nije lako prijeći, meni je trebalo vremena da shvatim, a to dođe s godinama i s iskustvom, da Dalmatinska zagora nisu, a to znam po Sinju i ocu, ovdje je život bio težak, i danas je kompliciran, opstaju, cvatu… najjači, najžilaviji, najuporniji'', istaknuo je Milanović.



''Često sam o Promini govorio po Hrvatskoj, bez obzira što je načelnik iz HDZ-a, ovo je nažalost jedan od rijetkih primjera uslužnosti. Vucara se 10 godina članstva u EU, kad smo unutra to trebamo prihvatiti kao činjenicu zivota i kao šansu'', istaknuo je te opetovao da je važno koristiti europski novac.

''Hrvatski prosjek je pet milijardi kuna u 10 godina, neke bilance i brojke se pisu, gleda se kako da bude bolje, mora biti jer ovo je malo.

Dvije milijarde idu na poljoprivredu, sustav je postavljen tako da ljudima nude da se snađu i ljudi se snađu. Teško da država može učiniti bilo što konkretno. Kad dodje do DORH-a, kasno'', kazao je.



''Ostalo je tri milijarde za cijelu Hrvatsku, trećina proračuna našeg glavnog grada, odlazi na sve i svašta, pa i na Pelješki most - uloženo je puno iluzija, ali i rada nasih ulagača. EU nam je dala nešto, ne dovoljno, moramo se boriti za svoja prava, naša država je sveta stvar, ako pitamo one koji su poginuli'', naglasio je.



Milanović potvrdio da ide na otvorenje Pelješkog mosta: "Za njegovu izgradnju i ja sam dao kap svoje političke krvi"

Milanović dodijelio počasni čin optuženom za ratni zločin: "Omalovažava rad pravosuđa i uznemirava preživjele žrtve"



Istaknuo je da je ''ovo država s identitetom i poviješću, kao što štitimo za narod ovog kraja u srcu Hrvatske, ali na primjeren nacin nacin trebalo bi brinuti o BiH, koji su bili uz nas. To ne da se ne poštuje, to je stvar koja je materijalna, ali bogami i duhovna. Onaj tko drži do sebe, biće bez ponosa nije biće''.



''Želim vam da budete uspješni, neumoljivi u uzimanju tog novca, i to je prirodno u birokraciji da u sluzbi pravila koja su donesena u Bruxellesi, spriječiti krađu, znam s koliko se problema suočavate jer niste poštovali proceduru za koju ne znate. Svaka greska je pet posto manje za nas. A taj novac je naš. Pelješki most je naš. Mi plaćamo članarinu. Carine koje više ne ubiremo. To dajemo Bruxellesu. Jer smo članica EU. Mostovi. Zgrade. Ceste. Pruge koje nemamo. Povijest nije počela prije 10 godina, kad sam bio premijer. Bio sam kotačić. Moramo poštovati povijest. Da trajemo. Kao što trajete vi ovdje. I glavu goru, neka zivi ovaj hrabri i neuništivi narod Dalmatinske zagore'', zaključio je Milanović.