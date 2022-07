"Na otvaranje Pelješkog mosta otići ću s velikom radošću za nekoliko dana", potvrdio je predsjednik Zoran Milanović u Opatiji.

Predsjednik Zoran Milanović ide na otvaranje Pelješkog mosta, potvrdio je u Opatiji gdje je sudjelovao na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada. Govoreći o korištenju novca iz Europskih fondova, naime, predsjednik Milanović je podsjetio kako Hrvatska godišnje dobije pet milijardi kuna što, po njemu, nije dovoljno.

"Hrvatska godišnje ubire pet milijardi kuna, to je malo. Od tih pet milijardi, dvije idu poljoprivredi, to je socijalni fond i to je najbolje planiran novac, ne krade se. Ostalo je tri milijarde, to je ono što se proteklih godina slijevalo u našu domovinu iz europskih fondova.

Taj novac ima valjda neke efekte, iako ih mi na žalost ne računamo. Kako utječu na konkurentnost, na rast plaća, na zapošljavanje, mi to ne znamo. A to je godišnje jedan i pol Pelješki most", objasnio je predsjednik Milanović i najavio svoj odlazak na otvaranje Pelješkog mosta za čiju je izgradnju, kako je rekao, i on "dao kap svoje političke krvi".

"Potičem vas da se pozabavite EU fondovima, da izvučete maksimalno, što god možete. Budite nemilosrdni kad su oni u pitanju. Mi smo ušli u Europsku uniju, uskoro ćemo ući i u Schengen, ako prijatelji iz Slovenije shvate da je to jednako u njihovom kao i u našem interesu, međutim gdje je tu novac, koja je korist od toga? Bila bi katastrofa da nemamo neke materijalne koristi od sustava koji je ogroman i kojem smo dosta dali", poručio je predsjednik Milanović.

Govoreći o povijesti Opatije kazao je da su se u Opatiji proizvodili, sklapali i projektirali najsloženiji strojevi – brodovi, a da su se tu odmarali velikani. "Ovdje će se i ubuduće odmarati onaj tko bude htio, onaj tko to bude mogao platiti jer to je naš cilj, da svoju robu prodamo, bila to i usluga, skupo, ali kvalitetno", zaključio je predsjednik Milanović.