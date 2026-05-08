FOTO Maloljetnik u uniformi JNA položio vijenac kod Titova spomenika: Istražuje ga policija

Pulska je policija provela kriminalističko istraživanje nad maloljetnim hrvatskim državljaninom koji je u uniformi JNA položio vijenac kod spomenika Josipu Brozu Titu.

Mladić je 4. svibnja oko 15:05 u Titovu parku u Puli položio vijenac povodom obilježavanja godišnjice smrti Josipa Broza Tita, pritom odjeven u vojnu odoru Jugoslavenske narodne armije, koja je izvršila agresiju na Republiku Hrvatsku, i noseći vojnu kapu na glavi s istaknutom crvenom zvijezdom petokrakom, čime je izazvao uznemirenost javnosti, priopćila je policija.

Svojim ponašanjem maloljetnik je ostvario obilježja prekršaja iz članka 5. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira jer je na javnom mjestu nošenjem i isticanjem simbola remetio javni red i mir, navode iz policije, koja će protiv maloljetnika podnijeti optužni prijedlog nadležnom sudu.