Majka učenika otkrila što se događa s djecom na Sljemenu: "Ne bi mi bilo svejedno da su donijeli tu odluku"

Učenici četiriju trećih razreda OŠ Rudeš, njih stotinjak, te učenici Katoličke škole, koji su pet dana bili na Sljemenu u školi u prirodi, odgodili su povratak kući zbog opasnih vremenskih prilika.

Smješteni su u Planinarskom domu Crvenog križa na Sljemenu, a kakvo je raspoloženje među učenicima otkrila nam je majka jednog dječaka iz rudeške škole.

"Nema drame, a djeca su na sigurnom - što je najvažnije. Jučer smo vidjeli kakvo je vrijeme, a planiran povratak djece, nakon pet dana škole u prirodi, bio je danas u 13 sati. I kad smo jutros vidjeli da je nastava u školama otkazana, počeli smo se brinuti. Bili smo cijelo vrijeme u kontaktu s učiteljicama, koje su predivne prema djeci te su im sada poput drugih roditelja. Sav stres bio je na njih osam i svo objašnjavanje onog što se događa i djeci i roditeljima. Stvarno im treba skinuti kapu", naglasila je majka te dodala:

"Djeca nisu uplašena i nema panike među njima. Na sigurnom su i toplom. Imaju hranu, imaju gdje spavati i sve što im je potrebno. Njima je dobro, danas su imali radionicu, osmislile su im učiteljice što će raditi. Ručat će, a navečer će se zabavljati i zapravo nisu niti osjetili ozbiljnost situacije. Dobro, bilo je vjerojatno kod nekih razočaranja što se neće danas vratiti kući jer su željeli vidjeti roditelje nakon pet dana. I nekima nije bilo jasno zašto mogu ići na grudanje, a ne mogu kući. Ali nema nikakvog straha."

Otkrila je kada je prestala zabrinutost.

"Meni je zapravo laknulo kada je odlučeno da će se vratiti kući tek sutra. Jer ne bi mi bilo svejedno i bila bih zabrinuta da su se po tom olujnom vjetru autobusom morali voziti Sljemenskom cestom. Grad i Crveni križ, u čijem su domu, su reagirali na najbolji način. Jutros su imali sastanke i u interesu djece odlučili da je najbolje odgoditi povratak. Roditelji su bili jako zabrinuti, a složili su se s tom odlukom i sada su zadovoljni."

Zanimalo nas je i je li možda potres od 2,6 stupnja, koji je noćas probudio neke Zagrepčane, dodatno uznemirio djecu.

"Djeca su jutros dobila mobitele, no kad smo razgovarali sin mi uopće nije spomenuo potres. Stoga vjerujem kako ga oni nisu niti osjetili niti su svjesni da se dogodio. Nisam ga zato pitala ništa u vezi toga kako ne bih dizala paniku među njima. Kazao mi je samo da mu je žao što se danas neće vratiti kući. No, jasno mi je kako je djeci zapravo ova situacija i simpatična. Jer družit će se još jedan dan s prijateljima. Njima je zapravo ovo super, jer imaju hrpu slatkiša, imali su pidžama party, natjecanje za najbolju frizuru pa super talent...", zaključila je majka učenika.

