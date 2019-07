Na Ultri je u subotu navečer bio i zagrebački gradonačelnik Milan Bandić. Poručio je kako veći broj ljudi ipak sluša rock glazbu. A Zagrepčani, već osam dana, glazbu mogu slušati i na obalama Save. No samo na papiru jer unatoč enormnim ulaganjima, ni osam dana od početka programa Ljeto na Savi nije zaživjelo.

Lijepo vrijeme izmamilo je Zagrepčane na Jarun. Neki su prijepodne iskoristili za rekreaciju a drugi za roštilj. I dok Jarun živi punim plućima, na mjestu gdje bi gradonačelnik Bandić htio da građani provode slobodno vrijeme, nema nikoga.

Nije ni čudo jer Ljeto na Savi ne izgleda kako bi trebalo izgledati, što je jako razočaralo građane. Zlatko iz Zagreba podjelio je s nama svoj doživljaj. “A vidite nekakve skele bez krova bez ovoga bez onoga. Struja ima nema, al imaju portiri i ostalo“, kaže Zlatko.

Andrea ima slično mišljenje. “Ne znam koliko će se zaustavit šetača poput nas, o tome ovisi, mislim da bi i promo trebao bit jači“, rekla je Andrea.

Kasnilo se Ljetom na Savi pa je program službeno počeo prije 8 dana, no i danas traju radovi. Koncerte DJ-a nitko ne posjećuje, na projekciji filmova bude tek desetak ljudi. Sportski tereni zjape prazni, a sve to Zagrepčani skupo plaćaju.

Prema podacima iz Javne nabave projekt je plaćen 1,8 milijuna kuna, gradnja igrališta 3 miljuna kuna a postavljanje paviljona gotovo 5,5 miljuna kuna. Kad se tome dodaju brojni priključci za vodu, struju i raznorazne studije ukupan iznos se penje na vrtoglavih 11 miljuna i 160 tisuća kuna.

Oporba je ljutita, Renato Petek iz Kluba Zastupnika SDP-a i Reformista kritizirao je takvu vrstu ulaganja. “Usporedimo to na primjer s ulaganjem u vrtiće u ovoj godini. Ulagajne je osam milijuna kuna u nove vrtiće, a ovdje će biti možda utučen novac koji će koristiti samo ugostiteljima i to samo mjesec dana“, objasnio je Petek.

Anka Mrak-Taritaš iz Kluba zastupnika Glas-HSU detaljnije je objasnila financiraje škola naspram ovakve gradnje. “Dobro je znati da možete školu za 100-tinjak učenika napraviti za 12 miljuna kuna, ali u Zagrebu se Bandić s novcima ponaša kao da je gazda Dubaija koji mu se tako jako dopao“, kaže Mrak-Taritaš.

No kritike gradonačelnika Milana Bandića ne sputavaju. Dok koncerte njegovih DJ-a slušaju tek zaštitari i slučajni prolaznici, on na svirci svjetskih DJ-a uživa na Ultri. “Kažu da 5 do 10 posto voli elektronsku glazbu, a preko 50 posto rock. Ja večeras se prepuštam ljubavi, sve miriše po ljubavi“, rekao je Bandić.

