Kada točno pomičemo kazaljke? Spavat ćemo kraće, ali ima i jedna dobra vijest

U 2 sata ujutro kazaljke se pomiču jedan sat unaprijed, na 3 sata. To znači da ćemo te noći spavati jedan sat manje, ali ćemo od nedjelje uživati u dužem dnevnom svjetlu u poslijepodnevnim i večernjim satima.
Zašto to još uvijek radimo?
Iako se godinama na razini Europske unije raspravlja o ukidanju pomicanja sata, konačna odluka još uvijek nije provedena u svim državama članicama.
Brzi šalabahter za 2026.
Datum promjene: nedjelja, 29. ožujka.
Smjer: Unaprijed (2:00 -> 3:00).
Posljedica: Spavamo sat vremena kraće, ali dan traje duže.
Zimsko računanje vremena: Vraća se u zadnjoj nedjelji listopada (25. listopada 2026.).
Obračun struje
Mijenja se i obračun potrošnje električne energije za kupce s dvotarifnim brojilima, a više o tome pročitajte OVDJE.