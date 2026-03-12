Kada točno pomičemo kazaljke? Spavat ćemo kraće, ali ima i jedna dobra vijest

Iako su dani već primjetno duži, pravi simbol dolaska proljeća i toplijih večeri je prelazak na ljetno računanje vremena.

Kada pomičemo sat?

Ljetno računanje vremena u 2026. godini započinje u noći sa subote na nedjelju, 29. ožujka.

U 2 sata ujutro kazaljke se pomiču jedan sat unaprijed, na 3 sata. To znači da ćemo te noći spavati jedan sat manje, ali ćemo od nedjelje uživati u dužem dnevnom svjetlu u poslijepodnevnim i večernjim satima.

Zašto to još uvijek radimo?

Iako se godinama na razini Europske unije raspravlja o ukidanju pomicanja sata, konačna odluka još uvijek nije provedena u svim državama članicama.

Brzi šalabahter za 2026.

Datum promjene: nedjelja, 29. ožujka.

Smjer: Unaprijed (2:00 -> 3:00).

Posljedica: Spavamo sat vremena kraće, ali dan traje duže.

Zimsko računanje vremena: Vraća se u zadnjoj nedjelji listopada (25. listopada 2026.).

