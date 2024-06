Strašne žalbe liječnika protiv predstojnika Traumatologije: "Prijetio mi je otkazom, rekao da i majmuni to mogu raditi"

Šezdeset posto liječnika Klinike za traumatologiju ustalo je protiv predstojnika Klinike. Poslali su prijave svim institucijama, ali unutarnji nadzor još traje. Iz KBC-a Sestre milosrdnice rekli su kako će biti gotov još prije tjedan dana.

"Osnovni propis koji regulira pitanje koliko treba trajati neko ispitivanje je Zakon o radu, koji kaže da je to 8 dana kad god se radi o pitanju povrede dostojanstva ili sumnje na to. Ovako postupanje koje ide za tim da je nemoguće da bi se ikad utvrdilo stanje i u konačnici zaštitili radnici je u startu pogrešno", rekao je odvjetnik Danijel Pribanić.

Za to vrijeme problemi se nastavljaju.

U posjedu smo i zadnjeg dopisa koji je potpisalo 17 liječnika, dakle većina, a u kojem navode kako su nakon prve zajedničke prijave koja je predana 5. lipnja, svi potpisnici bili pozvani od strane predstojnika te da je nekima izravno prijetio.

Prijave za mobing

Evo kako glasi dio jedne prijave za mobing:



"Doktor Vidović govori da kako mi pada na pamet tražiti da se meni isplate prekovremeni sati, direktno mi prijeti otkazom na način da se mene može maknuti", rekla je jedna od liječnica.



"Prof. Vidović dolazi do telefona i naređuje mi da neka dođem u salu, da i majmun može držati kuke na operaciji, na što odgovaram kako zaista ne mogu ostati danas, jer imam važnu obavezu. Od mene je zatraženo da donesem sutradan nalaz kako bi on vidio kakav je to važan pregled na koji moram ići nakon ovbavljenog posla. Radilo se o izrazito ranoj trudnoći", rekla je druga.



"Od mene je zatraženo da ako želim ići na edukaciju, moram zauzvrat napisati rad, ili voditi određenu statistiku. Na radove koje sam neovisno o tome pisala radi želje za napretkom, naređeno mi je da među autore napišem i osobe koje za pisanje rada nisu niti znale, niti su ikako sudjelovale u pisanju tog rada", podijelila je treća.

Predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo smatra da je na potezu Ministarstvo zdravstva.

"Sigurna sam da je stvarna moć, a sukladno tome onda i odogovornost, za tu situaciju prijesvega na Ministarstvu. Ono što zabrinjava jest da te prijave postoje već jako dugo vremena, vidimo da ih potpisuje više od polovice zaposlenih, vidimo da je dio ljudi od tamo otišao kao da nam liječnici padaju s grana, i da se svejedno ništa ne mijenja. To je simptom veće bolesti zdravstvenog sustava, a to je kako ljudi dolaze na čelno mjesto ustanova", smatra Ivana Kekin, predsjednica saborskog odbora za zdravstvo.

Riječ je o situaciji, objašnjava odvjetnik, kada nadređeni koristi zakon kako bi provodio svoju samovolju.

"Vi ne možete ni kao poslodavac zloporabiti svoj položaj i ovlast. Shvatit će se da se radilo o čistoj zloporabi prava, iživljavanju, kažanjavnju, odmazdi za nesposluh, to su neka ponašanja koja su nama svima koji se bavimo s ovim svakodnevica", rekao je odvjetnik Pribanić

Sve je prijavljeno i pučkoj pravobraniteljici koja je predmet otvorila.

"Mi ćemo sada proučiti sadržaj tog pisma i onda vidjeti tko su nadležna tijela kojima se trebamo obratiti, a to su očito KBC Sestre Milosrdnice i Ministarstvo zdravstva. Naša uloga je pratiti njihovo postupanje s obzirom da su oni nadležni za postupanje po onim konkretnim problemima koji se u pismu navode", objasnia je Ana Tretinjak, glasnogovornica Ureda pučke pravobraniteljice

Još se utvrđuje i osnovanost prijava za mobing, a do tada se ravnatelj i ministar suzdržavaju od davanja izjava. Kažu, čekaju nalaz povjerenstva koji nikako da stigne.

