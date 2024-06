Za nezadovoljne liječnike više nema povratka: Komori poslali ozbiljne optužbe na račun predstojnika Klinike za traumatologiju

Za pobunjene i nezadovoljne liječnike s Klinike za traumatologiju nema povratka na staro. Nakon što su u srijedu sa svojim dopisom Povjerenstvu za unutarnji nadzor KBC-a Sestre Milosrdnice izašli u javnost, ne misle odustati. U četvrtak su otišli korak naprijed i sve prijavili i Hrvatskoj liječničkoj komori (HLK).

"U posjedu smo prijave Hrvatskoj liječničkoj komori koju je potpisalo dio liječnika, a u kojoj su navedene konkretne i vrlo ozbiljne optužbe protiv predstojnika Klinike za traumatologiju. Tvrde da prolaze dvogodišnje maltretiranje i ponižavanje, da im se krše zakonom propisana prava, ali i da je pojedinim postupcima bilo ugroženo zdravlje pacijenata", izvijestila je reporterka Dnevnika Nove TV Dina Ćevid.

Sa svime je upoznata i predsjednica saborskog Odbora za zdravstvo Ivana Kekin.

"Tamo je već i prije zapravo dolazilo do upozorenja od strane samih zaposlenih na neadekvatno upravljanje tom klinikom. Ako se ispostavi da je točno ono što tvrde zdravstveni radnici, da od tamo ljudi odlaze radi lošeg upravljanja, mislim da je to izrazito zabrinjavajuće, da takve navode treba provjeriti. No mi znamo da je to generalno boljka našeg zdravstvenog sustava", rekla je.

Navode je komentirao i potpredsjednik spomenutog odbora Mislav Herman (HDZ).

"Znam da postoji već određeno vrijeme jedan sukob liječnika u Klinici za traumatologiju. Kada završi njihov izvod, onda ćemo biti svi puno pametniji. Kao što znate, unutarnji nadzor onda podnosi svoj izvještaj ravnatelju KBC-a, na osnovu kojeg će onda i ravnatelj dalje postupati", objasnio je.

Ravnatelj KBC-a Sestre Milosrdnice potvrdio je u pisanom odgovoru da je 27. svibnja ove godine pokrenuo provođenje unutarnjeg nadzora. Povjerenstvo nakon prijave liječnika još uvijek provodi unutarnji nadzor, a što će utvrditi trebalo bi biti poznato početkom idućeg tjedna.

Osim tog postupka, utvrđuje se i osnovanost prijava za mobing. Prijave za mobing upućene su povjereniku za zaštitu dostojanstva radnika te je proces u tijeku, a ovo nije prvi put da se liječnici žale na predstojnika Klinike. Iz Hrvatske liječničke komore za Dnevnik Nove TV potvrdili su da su proteklih godina zaprimili tri predstavke vezane uz navedenog liječnika.

"Za jednu od te tri predstavke, Etičko povjerenstvo HLK utvrdilo je kršenje liječničke etike, a Dnevnik Nove TV u posjedu je tog dokumenta. Što je bilo u druga dva postupka, ne znamo, ali smo pitali HLK. Međutim, oni kažu da ti rezultati nisu javno dostupni", pojasnila je Ćevid.

Reporterka je kontaktirala i samog predstojnika Klinike, ali bezuspješno. Odgovor na optužbe nije stigao.

Više o ovoj priči možete pogledati u videoprilogu reporterke Dine Ćevid.

