Ljetujete na Jadranu? Evo koliko ćete morati izdvojiti za smještaj

U prva tri mjeseca ove godine zabilježen je pad dolazaka turista za 7,1 posto i noćenja za 9,9 posto. Brojke govore o milijun turista i 2,4 milijuna noćenja.

No, turističku krvnu sliku popravljaju podaci za produženi uskrsni vikend.

Turista je u Hrvatskoj tijekom produženog vikenda, od 18. do 21. travnja, bilo 176 tisuća, a ostvarili su 624 tisuće noćenja, što je za 34 odnosno 54 posto više nego u produženom lanjskom uskrsnom vikendu, koji je bio i gotovo mjesec dana ranije nego ove godine, podaci su HTZ-a.

Što se tiče ove sezone, većina je i dalje optimistična, no vodit će se borba za svakoga gosta.

Početkom godine, tijekom priprema za sezonu, upozoravano je da su cijene turističkih usluga u Hrvatskoj rasle brže nego u konkurentskim mediteranskim zemljama.

Hrvatska trenutno ima više cijene nego u Španjolskoj i Grčkoj, koje su isto tako privlačne mediteranske destinacije.

Dubrovnik Foto: Getty Images

Barbaru Marković iz Hrvatske udruge obiteljskog smještaja pitali smo kakva su očekivanja za ovu sezonu i koliko su cijene obiteljskog smještaja išle gore.

"U prosjeku su cijene u nekoliko zadnjih godina rasle 10-15 posto", tvrdi.

"Sve uvijek ovisi o destinaciji i lokaciji", dodaje.

"No, ove godine vidim da su se cijene obiteljskog smještaja stabilizirale iz razloga velike konkurencije, tako da se cijene ove sezone u privatnom smještaju neće drastično povećavati.

Cijene će povećati samo oni koji su napravili neku dodatnu vrijednost, neki dodatni sadržaj i konkretniju ponudu u odnosu na konkurenciju. Oni imaju pravo povećati cijenu", napominje.

Marković priznaje da su se cijene od 2018. godine povećale sigurno 30 do 40 posto, no one su se, kaže, zaustavile.

Ulica u Dubrovniku Foto: Getty Images

Najveći problem, trenutno je - vanpansionska ponuda i njihove visoke cijene.

"Cijene vanpnsionske ponude drastično su se povećale i to je veći problem od privatnog smještaja. Upravo te visoke cijene izazvale su otpor kod gostiju i kod domaćeg stanovništva.

No i to se na neki način sada stabilizira kako se ne bi izazvala negativna konotacija za predsezonu. Ne vjerujem da će cijene drastično rasti u bilo kojem segmentu u odnosu naa prošlu sezonu", uvjerena je.

"Jedino sa stabilnim cijenama možemo odraditi kvalitetnu sezonu.U ovom momentu prioritet gosta neće biti ljepota obale, sunce i more nego će biti cjenovna politika", ističe.

Što se tiče obiteljskog smještaja, Hrvatska u prvom kvartalu bilježi tri posto više gostiju u odnosu na lani.

I za ovu godinu očekuju se slične brojke.

"U predsezoni neće biti nekih značajnijih rupa kao što je to bilo prošle godine. Što se tiče visoke sezone, velika je konkurencija u privatnom smještaju tako da će onaj koji pruža kvalitetnu uslugu odraditi dobru sezonu. Ono što je dobro jesu dobre naznake za podsezonu".

Kaže da Hrvatska ima puno kvalitetniji smještaj od bilo koga na Mediteranu, ali - kvaliteta i košta.

"Nije stvar da budemo destinacija masovnog turizma, već destinacija kvalitetnog turizma. Uvijek imaa gostiju koji će platiti kvalitetu. Kod privatnog smještaja se dosta uložilo. Cijene su isto kao i lani, čak su negdje i niže u odnosu na prošlu godinu. U svakom slučaju su se staabilizirale. Što se tiče privatnog smještaja mi ipak nudimo kvalitetu".

Od 900 do 1500 eura

Prosječni raspon cijena za sedmodnevni boravak u srpnju 2025. godine kreće se od 900 do 1500 eura – ovisno o lokaciji, sadržajima, blizini plaže i kvaliteti samog smještaja

Evo što smo pronašli na Bookingu.

Cijena apartmana u Splitu od 30-ak kvadrata koji se nalazi na kilometar od centra, u špici sezone od 25. srpnja, za sedam dana košta 775 eura.

Slični takvi apartmani, ali novouređeni i luksuzniji, u istom periodu idu i po 1200 eura za sedam dana, pa na više.

Pronašli smo luksuzni apartmani s dvije spavaće sobe koji u istom periodu za tjedan dana košta 2200 eura. Apartman je s četiri ležaja.

Split iz zraka, ilustracija (Foto: Vojko Basic/Cropix)

Četverokrevetna soba u hotelu s četiri zvjezdice u gradu Hvaru košta više od 3000 eura.

Apartman s tri zvjezdice od 50 kvadrata i dvije spavaće sobe u gradu Hvaru, za četveročlanu obitelj u istom periodu košta 890 eura.

Cijene u Rovinju su poprilično veće u odnosu na neke druge destinacije.

Pronašli smo apartman u centru Rovinja od 80 kvadrata koji za četveročlanu obitelj od 25. srpnja košta 1300 eura za sedam dana.

Također smo pronašli apartman u Rovinju od 30 metara kvadratnih, dva kilometara od centra za četveročlanu obitelj koji za sedam dana košta 900 eura.

U Novalji smo pak pronašli apartman s jednom spavaćom sobom, pogodan za četveročlanu obitelj koji košta 1189 eura za sedam dana. Nalazi se kilometar od plaže i isto toliko od centra. Ima 35 kvadrata.

Luksuzniji apartmani iznamljuju se i po 2500 eura.

U Novalji smo također pronašli apartman koji se za četveročlanu obitelj iznajmljuje za 979 eura. Ima 45 kvadrata i nalazi se na kilometar od plaže.