Snijeg od jutra pada u planinskim područjima Srbije. Hladna fronta uz pojačan sjeverni vjetar uzrokovala je nagli pad temperature pa se kiša polako pretvorila u susnježicu.

Snijega ima na nadmorskoj visini iznad 1.500 metara. Na Kopaoniku su prizori kao u siječnju, a zabijelilo se u okolici Prijepolja, na Rudnu i Sjenici, prenosi Nova.rs.

Prema prognozama meteorologa tijekom dana može doći do formiranja pokrivača i do 10 centimetara visine koji će zbog temperatura u minusu potrajati do kasnih večernjih sati. Snijeg u svibnju je uobičajena pojava na ovim nadmorskim visinama.

Dobro jutro😉🥶 pic.twitter.com/kxf4j9Hg5G — Na prvoj liniji Met Dejmon (@zao_los) May 16, 2025

"Iznenadio nas je ovaj snijeg, a još je veće iznenađenje što se uhvatio na zemlji, pa se sve zabijelilo kao u siječnju. Padaju krupne pahulje, kao usred zime“, navode mještani prijepoljskih sela.