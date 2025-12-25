Obavijesti Foto Video Pretražite
Navigacija
BOŽIĆNA MISA U KATEDRALI

Kutleša poslao božićnu poruku: "Tamo gdje se Svjetlo prima, rađa se snaga koja nadilazi povijesne tame"

Piše Hina, 25. prosinca 2025. @ 14:43 komentari
Dražen Kutleša
Dražen Kutleša Foto: Goran Mehkek/Cropix
Zagrebački nadbiskup Dražen Kutleša istaknuo je da je hrvatski narod rastao iz korijena vjere i svjetla.
Najčitanije
  1. Hitna pomoć i policija, ilustracija
    Kod Našica

    Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
  2. Miro Bulj
    Gradski šerif

    Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
  3. Donald i Melania Trump
    Iz Bijele kuće

    Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Ne propustite ni ovo
aktualno najčitanije
Rusija reagirala na pisanje Bloomberga da Rusija odbacuje mirovni plan za Ukrajinu
MARIJA ZAHAROVA
"Nemaju pouzdane izvore bliske Kremlju": Rusija reagirala na objavu o mirovnom planu
Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali hrvatski narod u povijesti
BOŽIĆNA MISA
Plenković i Jandroković: Kršćanski korijeni očuvali hrvatski narod u povijesti
Crna Gora: Uhićen svećenik SPC-a osumnjičen za seksualno zlostavljanje djece
prijava bivše supruge
Uhićen svećenik osumnjičen za seksualno zlostavljanje djece
Kutleša: Bog pobjeđuje tamu; hrvatski narod rastao iz korijena vjere i svjetla
BOŽIĆNA MISA U KATEDRALI
Kutleša poslao božićnu poruku: "Tamo gdje se Svjetlo prima, rađa se snaga koja nadilazi povijesne tame"
Neobična scena u katedrali u Kölnu: Vjernici zatečeni, redari brzo intervenirali
neobičan ples
VIDEO Neobična scena u katedrali na polnoćki! Vjernici u šoku, redari brzo intervenirali: "Imao je zlatnu masku, plašt..."
Očekuje se vojni sporazum između SDF-a i sirijske vlade
U DAMASKU
Važan sporazum na pomolu, 90.000 boraca ulazi u državne strukture: "Washington ih pritišće da potpišu"
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Iz Bijele kuće
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
tragedija u poljskoj
Užas na cesti na Badnjak: U frontalnom sudaru poginulo šest ljudi
Sud odbio prijedlog Beroševe obrane za izdvajanje dokaza
afera Mikroskopi
Donesena važna odluka na suđenju Berošu: Sve je zakonito!
DHMZ: Oblačno, ponegdje s kišom i susnježicom, na Jadranu djelomice sunčano
Bijeli Božić
Ovo se dugo nije dogodilo: Hrvatska u snijegu, pogledajte gdje ga ima najviše!
Još aktualnosti
pronađite što vas zanima
vijesti
Peteročlana obitelj kod Našica otrovala se ugljikovim monoksidom
Kod Našica
Horor na istoku Hrvatske: Otrovana cijela obitelj, među njima i dvoje djece. Kad je serviser ušao u kuću...
Bulj potjerao romski orkestar s ulica grada: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Gradski šerif
Bulj potjerao romski orkestar iz Sinja: "Pjevanje te pjesme nije primjereno"
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
Iz Bijele kuće
Internet gori: Trumpovi objavili božićnu čestitku, komentari su urnebesni
show
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Nikoli Grmoji uoči Badnjaka preminula punica
''čekaj nas gore...''
Nikola Grmoja uoči blagdana objavio pretužnu vijest: ''Sprovod na Badnjak, na prvu nespojivo...''
Oglasila se Maja Šuput zbog incidenta na božićnom domjenku ZET-a
incident šokirao hrvatsku
Oglasila se Maja Šuput nakon skandala na božićnom domjenku ZET-a, imala je slično iskustvo
zdravlje
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Šokantni podaci nove studije
Ovaj faktor ubrzava Alzheimerovu bolest – a mnogi ga ignoriraju!
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Rado će ga piti i djeca
Sirup od lovora protiv kašlja: Jednostavan, ali moćan lijek
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta – donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
Svi ih obožavaju
Kuglice od keksa i čokolade koje nestanu za pet minuta - donosimo 5 neodoljivih recepata bez pečenja
zabava
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Urnebesno
Spremila mu kolač, a on joj iskreno odgovorio i osvojio cijeli Balkan
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Pokažite što znate!
Kviz koji je sve osim lagan - samo za prave znalce
Detalj na registraciji automobila u Zagrebu podijelio mišljenja Hrvata! Što vi kažete?
"Luka radi prekršaj"
Detalj na registraciji automobila u Zagrebu podijelio mišljenja Hrvata! Što vi kažete?
tech
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Ograničenje
Promjena koja se neće svima svidjeti: Evo što više nećete moći raditi na Instagramu
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
U potpunosti isti
Obitelj ga je tražila gotovo 30 godina, a njegov pronalazak iznenadio je sve
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: To je “tragedija za potrošače”
Jeste koristili njihove proizvode?
Bankrot kompanije koja je popularna i u Hrvatskoj: "To je tragedija za potrošače"
sport
Poražavajuće riječi iz Real Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Odbacili ga
Poražavajuće riječi iz Madrida: "Modrić je bio glavni autoritet, a sada..."
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
SPREMAN JE
Ako Dalić odluči otići, ovo je prvi favorit za novog izbornika Hrvatske
Joško Jeličić o Dinamovoj želji: "Taj dečko ne može čuvati ni gumenu patku"
Ovo će odjeknuti
Joško Jeličić kritizira Dinamovu želju: "Taj dečko ne može čuvati ni gumenu patku"
tv
MasterChef: Krunoslav Jarić u intervjuu za novatv.hr nakon eliminacije iz MasterChef kuhinje
SAZNAJTE VIŠE!
Krunoslav otkrio tko bi sljedeći mogao napustiti MasterChef! "Ja sebe gledam u njezinom rangu"
MasterChef: Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
JOŠ MALO!
Endrina Muqaj prva je polufinalistica MasterChefa, a Krunoslav Jarić napustio natjecanje!
MasterChef: Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
STRES!
Ljutiti chef Mario postavio je samo jedno pitanje: "Gdje je umak?!"
putovanja
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Topi se u ustima
Savršeno pečeni odojak: 5 savjeta za mekano meso i najhrskaviju koricu
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
CR450
Novi najbrži vlak na svijetu: Pogledajte kako izgleda unutrašnjost "metka" koji će juriti brzinom od 450 kilometara na sat
novac
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
nema pobjednika
Kina preuzima vodeću ulogu u proizvodnji i izvozu automobila – loše vijesti za Europu, ali i za samu Kinu
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
ostalo 6 poslovnica
Poznati trgovački lanac odjeće i obuće na putu do bankrota. Sumnje vjerovnika izazvale su domino-efekt
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
Bitka se nastavlja
Larry Ellison odlučio osobno jamčiti s 40 milijardi dolara za preuzimanje Warner Bros Discoveryja
lifestyle
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
Foto čestitke za Božić
Sretan Božić!
12 čestitki koje možete preuzeti i dragim ljudima poslati za Božić
Božićne čestitke za preuzimanje
30 čestitaka
Za najljepše želje: Božićne čestitke koje možete preuzeti i poslati dragim ljudima
sve
Andrea Šušnjara proslavila prvu godišnjicu solo karijere koncertom u Splitu
emocije na vrhuncu
Naša pjevačica prekinula koncert zbog suza koje nije mogla zaustaviti: "Na to ne mogu ostati imuna"
Kako ispeći meso za blagdane?
Mmm, tako dobro!
Hrskava kožica, a meso mekano kao maslac! Evo kako možete napraviti savršeno pečenje za blagdane
Sretan Božić: Čestitke
Sretan Božić!
Sretan Božić! Preuzmite ove čestitke i pošaljite ih dragim ljudima za Božić
 
Pretražite vijesti

Budite u tijeku s najnovijim događanjima

Uključite notifikacije

Obavijesti uključene