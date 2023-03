Dva i pol mjeseca od uvođenja eura, Hrvati nisu napustili kunu. Upravo suprotno. Milijarde kuna još uvijek su u optjecaju, a vrijednost nekih kovanica uvećala se desetak puta. Više donosi reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.

Hrvati su objeručke prihvatili euro, ali ne daju ni dobru staru kunu. Prema službenim podacima Hrvatske narodne banke, u protekla dva mjeseca vrijednost novčanica i kovanica kune u optjecaju se gotovo prepolovila.

Građani su u euro promijenili gotovo šest milijardi kuna. Ali gdje je preostalih 6,3 milijardi? To nitko ne zna. Koliko je još točno kovanica, a koliko novčanica kune u optjecaju u HNB-u ne otkrivaju, ali evidentno je da se radi o golemim količinama.

Kada bi cjelokupni taj iznos bio izražen u apoenima od deset kuna, to bi značilo da HNB-u u ovom trenutku nedostaje tridesetak paleta punih gotovine. Ipak, kako je tu znatna količina novca u kovanicama, zapravo je volumen još i bitno veći.



U HNB-u pretpostavljaju kako je dio tog keša uništen, dio izgubljen, a dio iznesen iz zemlje, često i u džepovima turista. A dio je u numizmatičkim zbirkama. Kunsko tržište u domaćim oglasnicima cvjeta, a tečaj konverzije bitno je viši nego u bankama.

Ponuda kovanica na oglasnicima - ogromna

Ponuda kovanica kune na domaćim oglasnicima je ogromna, a cijene su paprene. Kolekcija od četiri kovanice nominalne vrijednosti od osam i pol kuna prodaje se čak za četrnaest eura. To je otprilike profitna stopa od 1200 posto, navodi se u prilogu reportera Dnevnika Nove TV Marka Biočine.

Pogledajte koliko su porasle plaće u Zagrebu: U jednoj djelatnosti prosječno zarade gotovo 2000 eura



Rekorder je jubilarna kovanica od 25 kuna s motivom Pelješkog mosta. Cijena joj je otišla u nebo. Stručnjaci pozdravljaju povećani interes građana za numizmatiku, ali ipak upozoravaju.



"Ovih 25 kuna, Pelješki most, naprimjer, znate što? Trideset tisuća je vrlo velika naklada. Sad čujem da se cijene kreću od 50 do 100 eura. I to je u redu, to bi bilo jako dobro za numizmatiku međutim... pazite se", kazao je numizmatičar Borna Barac.

Svjedočimo li izumiranju gotovine? Za nove generacije keš više nije kralj, Hrvatska tu nije iznimka



Zaostale kunske novčanice iz madraca i čarapa u HNB-u će se moći razmijenjivati do daljnjega, ali kovanice samo do kraja 2025. Nakon toga, slavuj, tunj i mrki medvjed ostat će samo povijesna memorabilija.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.