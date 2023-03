Od kada je uveden euro, građani koriste sve manje gotovog novca, a sve češće plaćaju karticama. Svjedočimo li umiranju gotovine?

Prvi novac kojim se čovjek koristio u povijesti su bile kovanice, nakon toga izmislili smo papirnati novac, a onda pojednostavili plaćanje korištenjem čekova. Ispisivanje čekova zamijenili smo kreditnim karticama, a sada novčanik pretrpan plastičnim karticama kodom koji se nalazi u našem mobitelu. Počela je era digitalnog novca.



Povećanje bezgotovinskog plaćanja trend je koji postoji u cijelom svijetu. Za nove generacije keš više nije kralj. Hrvatska tu nije iznimka, pogotovo otkad smo uveli euro, izvijestio je reporter Dnevnika Nove TV Marko Biočina.



"Vidite da svi kupuju te kovanice kada vide da vrijede, a onda na kraju zbog straha od nove valute na kraju prelaze na plaćanje karticama. Mislim da je porast već nekih desetak do petnaest posto u odnosu na isto razdoblje lani", rekao je član uprave PBZ-a Draženko Kopljar.



Znači li to da je da gotovina nema budućnost? "Gotovina je ono što ljudima omogućava slobodu, potpunu anonimnost i kontrolu svojih troškova, a nikako neka arhaična metoda plaćanja. Vjerujem da nas u budućnosti čeka sve veći i veći suživot inovativnih financijskih rješenja i dobre stare gotovine", kazao je Nikola Škorić.



"Neka od tih rješenja razvijaju se i u Hrvatskoj. Da biste mogli plaćati karticom preduvjet dosad je bio taj da trgovac ima POS terminal. Ipak, zahvaljujući ovoj hrvatskoj tvrtki taj POS terminal više nije potreban. Dovoljno je da trgovac kod kojeg kupujete ima mobitel s adekvatnom aplikacijom", izvijestio je Biočina.



Sklonost Hrvata novim financijskim tehnologijama iskoristila je i vodeća svjetska digitalna banka - Revolut.



"Što se tiče broja korisnika Hrvatska je jedno od dvadeset najvećih tržišta u svijetu za nas. Danas u Hrvatskoj imamo 313.000 korisnika, možda nakon ovog nastupa budemo imali i 350.000", kazao je kroz smijeh iz Revoluta Andrius Bičeika.



No domaći bankari kažu - nije sve u tehnologiji. "Oko četrdeset posto zahtjeva za kredite dolazi kod nas preko digitalnih kanala. Mi smo specijalisti za brze kredite, ali vrlo mali postotak ih završi proces potpuno digitalno. Ipak u određenom dijelu procesa odu u banku i završe sve na tradicionalan način", kazao je predsjednik Uprave Addiko banke Mario Žižek.



Keš će očito još dugo biti u našim novčanicima, a i kad ga ne bude jedno svojstvo novca će ostati isto - da ga je potrošiti lakše nego uštedjeti.

Dnevnik Nove TV pratite svaki dan od 19 sati, a više o najvažnijim vijestima čitajte na portalu DNEVNIK.hr.



Propustili ste Dnevnik? Pogledajte ga besplatno na novatv.hr.