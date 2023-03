Kuća obitelj Humljak iz Donje Stubice doslovno klizi u provaliju, zbog čega strahuju za svoj dom koji su legalno izgradili. Kada su gradili kuću, kažu, klizišta nije bilo, a nitko ih nije upozorio da im ono prijeti. Sada traže pomoć od lokalnih vlasti.

Obitelj Humljak živi u strahu jer njihova se kuća nalazi na rubu provalije. Klizište im je došlo praktički pred vrata, zbog čega noću ne spavaju jer čuju kako sve oko njih puca. Isto je čula i ekipa Dnevnika Nove TV dok je o njima u Donjoj Stubici snimala priču.

"Užas, užas, agonija je to velika. Hvala Bogu da ste i vi bili tu i čuli kako danima i noćima puca", kroz suze je rekla Ana Humljak.

"Noći kad je tišina jednostavno čuješ kako pukne, kao da si u Ukrajini", rekao je Mladen Humljak.

Osam godina žive u sjeni velike prijetnje: "Točno se čuje, osjeti kako pucketa zid"

Početkom prosinca počela je kliziti zemlja, propalo im je cijelo dvorište, a dio šume otklizao je za 150 metara.

"Ako ovako ostane, najvjerojatnije će i kuća otići u jarak", rekao je Mladen.

Kada su 2008. gradili kuću, za koju imaju sve dozvole, klizišta nije bilo. Kažu da se ono otvorilo nakon puknuća cjevovoda, nakon čega se zemlja previše natopila vodom i počela propadati.

"Te cijevi su napravljena kad sam ja bio dijete, 1973. ili 1974. godine. Cijevi su nastradale kad je bio jaki potres pa su popucale i jednostavno je voda išla", ispričao je Mladen.

Sanirati sami ne mogu, otići ne žele

Iz Zagorskog vodovoda kažu da su testirali vodu u blizini temelja kuće i zaključili da nije iz njihova sustava.

"Nitko neće priznati svoju krivnju, ali ja tvrdim da je ona njihova. Voda je izlazila na nekih pet mjesta", rekao je Mladen.

VIDEO Pogledajte trenutak stvaranja klizišta u Brazilu: Poginulo najmanje 117 osoba, više od 100 nestalih

Grad je na teren poslao statičara i geomehaničara i oni su utvrdili da je situacija ozbiljna, ali se ne traži hitno iseljavanje. Ponudili su im smještaj i 10.000 kuna. Kažu više ne mogu jer je riječ o privatnoj parceli.

"Koliko ja znam, nije bilo klizišta kad su se doselili. Znam da je Vodoopskrba i odvodnja izašla na teren i sanirala tu cijev. Koliko je to uzrokovalo klizište, to je van moje domene i zbilja ne mogu u to ulaziti", rekao je Nikola Gospočić, gradonačelnik Donje Stubice.

Obitelj je sanirala jedan dio, ali nedovoljno. Najlakše je, kažu, otići, ali to ne žele. Žele sačuvati svoj dom koji im doslovno visi o koncu.

Stručnjak o klizištima

U Zagorju klizišta ima na stotine, a u Donjoj Stubici aktivno ih je deset. O to je temi reporterka Dnevnika Nove TV Matea Ćorić razgovarala s Marijem Bačićem sa zagrebačkog Građevinskog fakulteta, kojeg je na početku pitala treba li obitelj Humljak iseliti iz svoje kuće.

"Po ovome što smo vidjeli, klizište može zahvatiti sam objekt i svakako bi preporuka bila da se u njemu ne boravi dok se ne poduzmu mjere sanacije. Svako se klizište može sanirati, ali prije toga treba istražiti uzroke klizanja da bi se na temelju toga mogle projektirati mjere sanacije", odgovorio je.

Svaka nova kiša tjera im strah u kosti: "Kad je grmljavina, onda se cijela kuća trese"

Također je, odgovarajući na pitanje koje je postavila Ćorić, rekao da do aktiviranja klizišta može doći i zbog puknuća cijevi.

"Puknuće, bilo da je vodovodna ili odvodna cijev, može uzrokovati pad čvrstoće tla. Isto mogu učiniti intenzivne oborine, topljenje snijega ili bilo koja druga pojava koja može razvodniti tlo", rekao je Bačić.

"U pravilu bi ljudi koji grade pod nagibom trebali znati da uvijek postoji potencijal nekakvog klizanja. Sukladno tome, stručne osobe bi trebale upozoriti investitora da bi trebali imati geotehnički elaborat kojim se ocjenjuje stanje temeljnog tla i da bi se njim trebalo ustanoviti kakvo je stanje tla i je li u fazi projektiranja potrebno sanirati klizište", dodao je.

Više o klizištima u Hrvatskoj od profesora Bačića možete saznati u videu ispod.

