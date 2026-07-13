Grad na sjeveru Hrvatske ima velike planove: "Spremni smo"

Križevci se nadaju državnim i europskim sredstvima za novu geotermalnu bušotinu, čime bi otvorili put da kroz tri do četiri godine iz geotermalnih izvora griju javne zgrade i buduće gradske bazene, no iskustvo Legrada ukazuje da bi taj rok mogao biti preoptimističan.

Gradonačelnik Križevaca Tomislav Katanović rekao je da je grad među najspremnijima u Hrvatskoj za natječaj ministarstva gospodarstva kojim će se financirati istražna bušenja.

"Dokumentaciju smo pripremili i spremni smo za prijavu čim natječaj bude raspisan", rekao je za Hinu.

Prema informacijama koje su Križevci dobili iz Ministarstva, natječaj bi trebao biti objavljen u rujnu, iako postoji mogućnost pomicanja rokova.

Grad procjenjuje da bi država i EU mogli financirati između 80 i 85 posto vrijednosti projekta, uključujući istražno i utisno bušenje, no konačni uvjeti bit će poznati tek nakon objave natječaja.

"To je više nego dovoljno"

Nova istražna bušotina planirana je na području Kosovog brijega, oko 500 metara južnije od postojeće geotermalne bušotine na području Ratarske škole iznad Gimnazije Ivana Zakmardija Dijankovečkoga.

Ležište geotermalne vode bušenjem je prvi put pronađeno tijekom osamdesetih godina, kada je izmjerena temperatura vode od oko 62 do 64 Celzijeva stupnja. Naknadnim produbljivanjem dosegnuta je izlazna temperatura od približno 82 stupnja.

"To je više nego dovoljno. Prema kapacitetima koje imamo, toplinskom energijom iz postojeće bušotine mogle bi se grijati brojne okolne javne zgrade", rekao je gradonačelnik.

Naglasio je kako se geotermalna voda neće koristiti izravno, nego će se njezina toplinska energija iskorištavati putem izmjenjivača topline.

Primarna namjena projekta je razvoj sustava grijanja, uključujući buduće gradske bazene čija je izgradnja najavljena nedavno.

"Ne radi se o punjenju bazena geotermalnom vodom, nego o korištenju toplinske energije iz vode za njihovo grijanje", pojasnio je.

Prije konačne odluke o budućem korištenju potrebno je izvesti drugo istražno bušenje i ispitati kapacitete obje bušotine, nakon čega će se odrediti koja će biti proizvodna, a koja utisna.

Gradonačelnik očekuje da će odluka o financiranju projekta biti donesena do kraja godine, dok će postupci javne nabave uslijediti nakon odobrenja sredstava, naravnom pod uvjetom da križevački projekt bude izabran na natječaju.

Najveća prepreka je...

Kao najveću prepreku dosadašnjoj pripremi projekta izdvojio je dugotrajno ishođenje okolišne dokumentacije, osobito ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za koju se, kako je rekao, kod sličnih projekata znalo čekati i više od godine dana.

Procjenjuje da bi se istražno bušenje i ispitivanje nove bušotine, nakon osiguranja financiranja, moglo provesti razmjerno brzo, dok će sama izgradnja bazena trajati dulje.

"Priprema dokumentacije za bazene traje najmanje godinu dana, a potom slijede natječaji i radovi, tako da se njihova izgradnja ne može očekivati prije tri do četiri godine", rekao je gradonačelnik.

Načelnik Općine Legrad Ivan Sabolić, čija općina već ima iskustva s geotermalnim projektima jer se na njezinu području nalaze istražne bušotine na kojima turski investitor razvija projekt proizvodnje električne energije iz geotermalnih izvora, izrazio je sumnju da bi križevački bazeni mogli biti grijani geotermalnom energijom već za tri godine do četiri.

Po njegovoj ocjeni, najveća prepreka nije osiguravanje financijske konstrukcije, nego dugotrajna priprema projekta i nabava potrebne opreme. Istaknuo je da je za geotermalno grijanje potrebno izgraditi posebno postrojenje za prijenos toplinske energije iz geotermalne vode na vodu namijenjenu kupalištu te da se na isporuku takve opreme čeka i do dvije godine.

"Kada bi se takvo postrojenje naručilo danas, proizvođač bi rok isporuke odredio tek za dvije godine. Zato mislim da je vrlo optimistično očekivati da će cijeli sustav geotermalnog grijanja bazena biti u funkciji za tri godine", rekao je Sabolić.

Dodao je kako je moguće da bazeni budu izgrađeni u planiranom roku uz konvencionalni način grijanja, dok bi priključenje na geotermalni izvor moglo uslijediti naknadno, nakon završetka svih potrebnih postupaka i izgradnje prateće infrastrukture.

"Poziv je u pripremi"

Iz Ministarstva gospodarstva za Hinu su potvrdili da je poziv za sufinanciranje zrelih geotermalnih projekata trenutačno u pripremi.

Za njegovu provedbu osigurano je 26 milijuna eura iz Modernizacijskog fonda, a svi detalji, uključujući prihvatljive aktivnosti, uvjete prijave, rokove i intenzitet sufinanciranja, bit će objavljeni po objavi poziva.

"U ovoj fazi nismo u mogućnosti komentirati pojedinačne projekte ni informacije vezane uz postupak pripreme“, izvijestili su iz Ministarstva.