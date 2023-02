Potres magnitude 7,8 pogodio je središnju Tursku rano u ponedjeljak na dubini od 10 kilometara, priopćio je Njemački istraživački centar za geoznanosti (GFZ).

Ukupan broj poginulih u Turskoj i Sriji popeo se na najmanje 195 ljudi, a očekuje se da će rasti. Stotine ljudi su ozlijeđene.

Ovo je jedan od najjrazornijih potresa koji je pogodio Tursku u više od 100 godina izazvao podrhtavanje diljem regije, rušeći zgrade i tjerajući stanovništvo na ulice.

Meterolog CNN-a tvrdi da se potres mogao osjetiti na udaljenosti do 300 kilometara.

"Na sjeveru Sirije osjetili su podrhtavanje jačine između 6 i 6,5m, a u Libanonu podrhtavanje koje bi bilo ekvivalent magnitudi oko 4 do 4,5 jačine", tvrdi CNN-ov meterolog. Potres se osim u Turskoj osjetio u Siriji, u Izraelu, Palestini, Iraku, Grčkoj, Egiptu, na Cipru i u Libanonu.

Katastrofalan potres od 7,8 u Turskoj: Stotine mrtvih i ozlijeđenih, gradovi su razoreni

Turska agencija za katastrofe pozvala je međunarodnu zajednicu za pomoć dok provodi operacije potrage i spašavanja. Brojne su zgrade srušene. Najteža je situacija na granici sa Sirijom i u Siriji.

Turkey-Syria-Lebanon-Israel (7.8~8.0)earthquake 6 february 2023

8.0,6.8,5.6,5.6,5.0,4.8,4.3 more than 10 strongest Greatetest earthquake felt ever in Midleeast all countries dozla forat,red sea nearest Iran,Iraq,Syria,Turkeu,Lebanon,Israel,Egypt, #Turkey #earthquake pic.twitter.com/2vuOAtlWOp — Naveed Awan PTI (@Naveedawan78) February 6, 2023

A whole quarter in Sarmada city in Idlib destroyed by the earthquake #Deprem#earthquake pic.twitter.com/KWHrC4wPyO — عابد🇺🇦 (@Kinpacci) February 6, 2023

At least 80 people are confirmed dead in northern #Syria, the real number is expected to be much higher. Many victims are inherently rubble. Snow and rain are complicating search and rescue effort. Hospitals are full with the dead and injured @MedGlobalOrg pic.twitter.com/v07eVHjONQ — Dr. Zaher Sahloul (@sahloul) February 6, 2023